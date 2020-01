Dzień Babci i Dziadka w NEONET!

Szybko, bo nie mamy zbyt wiele czasu. Już jutro jest dzień babci, a pojutrze – dzień dziadka. Możesz jeszcze zdążyć z zakupem prezentów. Teraz Ty możesz zrobić dla nich coś miłego i odwdzięczyć się za niezliczone łakocie, wycieczki na działkę, czytanie bajek do snu, czy banknoty wręczane cichaczem na pożegnanie. Zaskocz dziadków przemyślanym upominkiem i spraw, że na ich twarzach znowu pojawi się delikatny uśmiech. Taki jak wtedy kiedy dostawali od Ciebie laurkę. Tylko teraz Ty możesz zrobić im prezent ze zdecydowanie większym rozmachem.

Na przykład taki robot planetarny KENWOOD KLV4170S. To że masz pełnoetatową pracę nie znaczy, że nie pomożesz babci ugnieść ciasta. To urządzenie zrobi to w Twoim imieniu. Dodatkowo pokruszy lód, rozdrobni warzywa, wymiesza, posieka i ubije jajka, i inne składniki. Wyposażony w osiem prędkości pracy, dziewięć różnych funkcji i misę o pojemności blisko siedmiu litrów ten model pozwoli przygotować nawet najbardziej ekstrawagancką imieninową imprezę bez stresu i niepokojów. Tobie zostanie tylko pozbierać po wszystkim naczynia.

Jeżeli Twoi dziadkowie mają w domu jeszcze telewizor kineskopowy to możesz, z pomocą innych członków rodziny, sprawić im nowy telewizor SAMSUNG QLED QE65Q60RAT 100Hz. Dlaczego? To proste – coraz częściej możemy nasze wspomnienia uwieczniać w formie filmów na płytach DVD lub kartach pamięci. Do starego telewizora nie podłączymy urządzeń, które pozwolą odtworzyć nagrane skarby i cieszyć się wspomnieniami pierwszej komunii ukochanego wnuka. Dodatkowo ten model oferuje obsługę technologii 4K Ultra HD, dzięki czemu oglądając filmy sprzed ostatnich 30 lat Twoi dziadkowie będą mogli chociaż na chwilę wrócić do czasów młodości z ulubionymi historiami i aktorami. W tym ostatnim szczególnie pomoże funkcja Skalowania Obrazu, która pomoże podnieść jakość oglądanych filmów do 4K z pomocą sztucznej inteligencji. Ponadto sama przekątna pomoże Twoim najbliższym w cieszeniu się ukochanymi historiami – bo przy 65 calach przekątnej nawet drobne detale są duże i łatwe do dostrzeżenia.

Równie udanym prezentem będzie Sokowirówka KENWOOD JE850, dlaczego? Z dwóch powodów: po pierwsze – świeże soki są niezwykle zdrowe, a dwa: ten konkretny model jest bardzo prosty w użyciu. Pomijając system „APEX”, który ułatwi czyszczenie urządzenia, to całość została zbudowana z myślą o dużej rodzinie. KENWOOD JE850 ma 3 litrowy pojemnik na pulpę. Dołączony do zestawu dzbanek pomieści półtora litra soku. Żeby usprawnić proces domowego przygotowywania zdrowych napojów producent tak przygotował ten model, że nie ma potrzeby wcześniej kroić owoców, czy warzyw – tuba do wkładania produktów jest w rozmiarze XXL i spokojnie pomieści całe jabłka. Dzięki czemu Twoi dziadkowie będą mogli pić świeży sok kiedykolwiek będą mieli ochotę. Po wszystkim wystarczy, w prosty sposób, zdemontować elementy sokowirówki i umyć je w zmywarce.

Jedną z najważniejszych rzeczy jakie możesz podarować swoim dziadkom jest uczucie bycia potrzebnym i przypomnieć im, że wielu rzeczach nadal nad nami górują. Jedną z takich umiejętności jest szycie. Dlatego już dzisiaj podaruj babci Maszyna do szycia ŁUCZNIK Weronika 2008. Posiada 22 programy, w tym funkcję obrzucania dziurek, pikowania, czy haftowania. Choć to jeden z prostszych w obsłudze modeli to jednak jest jak najbardziej funkcjonalny. Wśród dostępnych programów znajduje się ścieg owerlokowy, a także funkcje zszywania tkanin elastycznych takich jak dzianina. Jednocześnie waży trochę mniej niż 7 kilogramów, dzięki czemu można ją łatwo wyciągnąć z szafy i błyskawicznie naprawić rozdartą koszulę. Całość z pewność przywróci na twarz uśmiech, a kto wie – być może rytmiczny stukot igły – sprawi że samemu zakochasz się w krawiectwie i już niedługo uszyjesz swój własny komplet. Niezależnie od wszystkiego – pamiętaj o swoich dziadkach i złóż im jutro i pojutrze życzenia. Z pozdrowieniami od NEONET!