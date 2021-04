Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat Huawei stał się globalną marką. Obecnie firma jest jednym z czołowych dostawców infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej. Na co dzień Huawei pracuje również nad patentami i technologiami własnymi, nierzadko wyznaczając nowe standardy. W Polsce marka zadebiutowała jako dostawca modemów bezprzewodowych, a dopiero później smartfonów.

Dynamiczny rozwój firmy potwierdzają publikowane z końcem roku raporty. Według danych w 2020 roku ponad połowa pracowników firmy zajmowała się badaniami i rozwojem technologii. Przez ostatnią dekadę Huawei przeznaczył łącznie ponad 15% dochodów spółki na te działania[1].

W odpowiedzi na konkurencję

Jednym z efektów stałego rozwoju inteligentnych technologii jest Huawei Mobile Services. Stworzona przez Huawei w 2018 roku platforma udostępnia użytkownikom komplet usług: sklep z aplikacjami, przeglądarkę oraz chmurę. Autorski market AppGallery to konkurencja dla Google Play, oferujący ekwiwalentne narzędzia dla systemu operacyjnego Android w urządzeniach mobilnych.

Tym, co liczy się dla użytkowników, jest tworzenie spersonalizowanych doświadczeń. Udowodniły to już Google i Apple. Huawei zajmuje obecnie trzecie miejsce w rankingu ekosystemów aplikacji mobilnych, stabilnie zyskując coraz większe grono fanów. Według danych Huawei, miesięcznie z HMS korzysta ponad 390 milionów aktywnych użytkowników z 170 krajów na świecie.

A jak HMS działa w praktyce? Na kanale You Tube NEONET zamieścił niedawno film wyjaśniający działanie AppGallery i funkcji HMS.

Możliwości Huawei Mobile Services

Wielu użytkowników miało obawy odnośnie funkcjonowania smartfonów Huawei bez dostępu do Google Play. Marce udało się jednak stworzyć odpowiednik popularnej platformy z rozbudowanym zapleczem technologicznym. Chmura Huawei przechowuje pliki użytkowników. W jej skład wchodzą: kopia zapasowa, galeria i Huawei Drive.

Aktualnie sklep AppGallery oferuje łącznie na całym świecie dostęp do ponad miliona aplikacji. Znajdziemy tam oprogramowanie bankowe, mapy i nawigację, popularne gry, serwisy VOD i społecznościowe, aplikacje do transportu takie jak Uber czy Jak dojadę.

Ważną kwestią podczas tworzenia Huawei Mobile Services było zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. W tym celu producent wprowadził czterowarstwowy system ochrony podczas pobierania aplikacji. Funkcjonalnością HMS, na którą warto zwrócić uwagę w dobie cyberbezpieczeństwa, jest funkcja ochrony rodzicielskiej.

Kluczem do systemu jest cyfrowy identyfikator, czyli Huawei ID. Jeden login pozwala na synchronizację na wszystkich urządzeniach mobilnych. Przenoszenie danych odbywa się bez konieczności konfiguracji urządzenia od zera. Jest to rozwiązanie porównywalne do popularnego konta Google i Apple ID, w których tworzy się profil dostosowany do potrzeb użytkownika.

Huawei Mobile Services rozwiązało również kwestię niedostępności pożądanych aplikacji. Użytkownicy mogę korzystać z listy życzeń w AppGallery. Kiedy oprogramowanie będzie dostępne, w sklepie pojawi się powiadomienie. Huawei współpracuje globalnie z rożnymi twórcami aplikacji, rozbudowując systematycznie swoją platformę.

[1] Huawei - 2020 Annual Report, https://www-file.huawei.com/minisite/media/annual_report/annual_report_2020_en.pdf