realme 8 – godny następca serii 7

W Polsce produkty realme są dostępne w sprzedaży od kwietnia 2020 roku. Wraz z pojawieniem się serii 7, marka realme w NEONET szybko osiągnęła sukces sprzedażowy, pojawiając się w TOP 5 najchętniej kupowanych smartfonów.

Porównując smartfony serii 7 i 8 można zauważyć kilka istotnych zmian. Przede wszystkim jest to wyświetlacz Super AMOLED, który zastąpił panel LCD. Stanowi to rzadkość wśród modeli z tej półki cenowej. Zmiana ta wpłynęła też na to, jak smartfon leży w dłoni. Wyświetlacze LCD są zbudowane z wielu warstw, co jest odczuwalne podczas użytkowania. Dzięki zastosowaniu technologii AMOLED, obudowa realme jest dużo lżejsza.

Kolejnym ulepszeniem w serii 8 jest naprawdę spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Oznacza to, że czas pracy na jednym ładowaniu to około 48h. Warto też pamiętać, że wyświetlacze AMOLED są energooszczędne. Tym sposobem realme 8 stał się najlżejszym telefonem na rynku z baterią 5000 mAh.

Dla pełnego komfortu użytkownika smartfon dopełnia: poczwórna kamera 64 Mpix, chipset MediaTek Helio G95, 4 GB RAM-u + 64 GB pamięci oraz Android 11 z interfejsem realme UI 2.0.

- REALME 8 jest przykładem na to, że w cenie do 1000 złotych można znaleźć naprawdę uniwersalnego smartfona. W zamian otrzymamy genialny ekran z czytnikiem linii papilarnych, dobry aparat i najnowsze oprogramowanie od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka. Postawiliśmy na komfort obsługi, więc nowa 8-ka jest lekka i można ją obsługiwać jedną ręką. Ponadto produkt wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, ciekawą kolorystyką i jestem przekonany, że przypadnie do gustu młodzieży oraz wszystkim klientom NEONET - komentuje Łukasz Łyżwa, Head of Sales w realme.

realme 8 w wersji Pro

REALME przygotowało swój najnowszy smartfon również w wersji Pro. Model realme 8 Pro wyróżnia poczwórna kamera 108 Mpix z potrójnym ultra zoomem, która gwarantuje jeszcze lepszą jakość zdjęć niż model podstawowy. Natomiast super szybkie ładowanie 50 W sprawia, że rozładowany smartfon naładujemy do połowy pojemności baterii w zaledwie 17 minut. Tak jak w przypadku realme 8, model Pro został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED.

Mocna propozycja na tle konkurencji

Jeśli chodzi o konkurencje, to realme 8 bezpośrednio rywalizuje z Xiaomi Redmi Note 10, zarówno pod kątem ceny, jak i dostępnych funkcji. Atutem na tle rywali rynkowych jest dostępność technologii NFC w serii realme 8. Przekłada się to m.in. na możliwość płatności zbliżeniowych.

Aktualnie smartfony realme obecne są na 61 globalnych rynkach. 19 kwietnia zakończyła się przedsprzedaż najnowszych modeli. Premierowe smartfony realme 8 i realme 8 pro są dostępne w sklepach NEONET. Na neonet.pl realme 8 jest dostępny za 899 zł, a model Pro w cenie 1299 zł.

REALME to firma, która powstała w połowie 2017 roku i szybko dogoniła konkurencję. W trzecim kwartale 2020 roku realme zostało uznane w raporcie Counterpoint najszybciej rozwijającą się marką z wynikiem 50 mln sprzedanych smartfonów. Drogę do Europy otworzył spółce sukces na rynku indyjskim, gdzie zaczynali swoją dystrybucję.