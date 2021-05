Klienci pragną udogodnień

Klasyczne odkurzacze z workiem i kablem powoli przechodzą już do historii. Ich miejsce z impetem zastępują roboty sprzątające oraz bezprzewodowe odkurzacze pionowe, które cieszą się coraz większą popularnością. Śmiało można powiedzieć, że dla użytkowników, którzy korzystają z nowoczesnych urządzeń sprzątających, nie ma już powrotu do standardowych odkurzaczy. Rewolucja technologiczna na rynku elektroniki domowej dokonuje się od dawna, regularnie wchodząc w kolejne strefy życia codziennego.

W przeciągu ostatnich dwóch lat rynek odkurzaczy dynamicznie się zmienił. Jak podkreślają specjaliści z NEONET, obecnie na rynku detalicznym najpopularniejsze są roboty sprzątające, ze sprzedażą na poziomie około 35%. Tuż za nimi, z porównywalnym wynikiem, znajdują się odkurzacze bezprzewodowe pionowe. Widać również, że rok do roku sprzedaż odkurzaczy workowych, spadła o połowę. Ich miejsce zajęły właśnie modele typu „stick”. Na ten moment wszyscy liczący się na rynku producenci, mają te nowoczesne modele w swojej ofercie.

Niedawno, na blogu NEONET „Eksperci radzą” pojawił się również ranking aktualnie najlepszych modeli odkurzaczy bezprzewodowych pionowych.

Technologiczny fenomen

Skąd ten cały zachwyt nad odkurzaczem bezprzewodowym? Powodów jest co najmniej kilka. Przede wszystkim Polacy za sprawą wiodących producentów sprzętów SDA (small domestic appliances) przekonali się, że nowoczesna technologia jest w stanie z powodzeniem zastąpić tradycyjne rozwiązania. Tym sposobem do dyspozycji konsumentów jest produkt, który może wyczyścić praktycznie każdą powierzchnię w domu, również sufit i klatkę wentylacyjną. Dodatkowo jest kompaktowy, lekki i zajmuje niewiele miejsca. Natomiast brak kabla sprawia, że można się z nim swobodnie przemieszczać, bez konieczności przepinania wtyczki przy zmianie pomieszczenia.

Konsumenci pokochali odkurzacze bezprzewodowe pionowe również za różnorodność dostępnych funkcji i akcesoriów. Zdecydowana większość modeli posiada opcję 2w1 – czyli możliwość rozczepienia elementów i zastosowania małego modułu do sprzątania np. auta lub kanapy. Dodatkowo modele te posiadają różne tryby pracy, od eko, po turbo. Innym udogodnieniem jest bogaty pakiet akcesoriów w zestawie. Zazwyczaj jest to kilka wymiennych końcówek, dostosowanych do różnych potrzeb.

Kto jest liderem na rynku odkurzaczy bezprzewodowych?

Trudno jednoznacznie określić, która marka wygrywa w wyścigu technologicznym. Sprzedaż kształtują gusta klientów, a te są bardzo różnorodne. Przy zakupie odkurzacza większość użytkowników bierze pod uwagę kilka kryteriów. Po pierwsze, czy produkt odkurza dokładnie. W tym celu topowe modele wyposażone są w dedykowane szczotki ssące. Istotny jest też z pewnością czas pracy (obecna średnia dla handsticków to 20-30 minut), a także szybkość ładowania. W tej kwestii producenci często proponują zakup dodatkowej baterii – gdy odkurzamy, drugi akumulator ładuje się w stacji wolnostojącej. Pod względem praktycznym liczy się łatwość w opróżnianiu odkurzacza oraz jego użytkowaniu – ergonomiczna rura teleskopowa sprawdza się najlepiej.

Na kanale You Tube NEONET pojawiła się niedawno recenzja najnowszego handsticka Samsunga – Jet 90 Multi. Pod kątem technologicznym jest to bardzo zaawansowane narzędzie domowe, aktualnie należące do topu sprzedaży kategorii.

Obecnie na rynku dostępna jest bardzo mocno zróżnicowana oferta odkurzaczy bezprzewodowych, zarówno pod kątem funkcjonalności, jak i ceny. Na kwotę finalną produktu składa się w głównej mierze zastosowana technologia oraz zestaw akcesoriów. Cena rośnie wręcz proporcjonalnie do ilości udogodnień. Oferta odkurzaczy bezprzewodowych dostępna jest również na neonet.pl.