Rynek konsol do gier zmienił się w ostatnich latach bardzo mocno. Część producentów w ogóle zniknęła z rynku, inni za to rozwijali się intensywnie. Niedawno hitem były kontrolery ruchu, teraz to rozwiązanie nie jest już takie popularne. Jacy producenci i jakie ich produkty się teraz liczą? Jak wygląda ten rynek obecnie?

Łukasz Słoma: - Rzeczywiście, kontrolery ruchu jeszcze do niedawna były bardzo popularne, teraz nie są już tak chętnie kupowane przez klientów, jak kiedyś. Wyparły je nowe rozwiązania techniczne – przede wszystkim gogle VR oraz konsole oferujące gry w rozdzielczości 4K. Trzeba jednak powiedzieć, że polski rynek był unikatowy pod tym względem – tzw. konsole kinectowe (wykorzystujące kontrolery ruchu) rzeczywiście były u nas wyjątkowo popularne. Teraz obserwujemy, że to zainteresowanie przekłada się coraz bardziej na zainteresowanie wirtualną rzeczywistość. Jeśli chodzi o producentów, to właściwie od dawna liczy się tylko dwóch – Sony, produkujący konsolę Playstation, oraz Microsoft, producent konsoli Xbox. Jest jeszcze Nintendo, które od lat ma swoich wiernych fanów, o których firma zresztą nie zapomina – ostatnio głośno było, nie tylko wśród fanów producenta, o konsoli Nintendo Classic Mini NES, czyli jednym z największych hitów Nintendo, który firma postanowiła odświeżyć i zaprezentować w nowej odsłonie.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, kupując teraz konsole? Na markę? Na parametry techniczne? Na gry, jakie ukazują się na danej platformie, a może na coś jeszcze innego?

Łukasz Słoma: - Porównując konsole Playstastion 4 i Xbox One trzeba powiedzieć, że mają zbliżone parametry techniczne. W tym momencie lekką przewagę jeszcze posiada PS4 Pro, ponieważ obsługuje rozdzielczość 4K, ale wszystko może zmienić się we wrześniu, gdy swoją premierę będzie miała konsola Microsoft Xbox 1 Scorpio. Nintendo wybrało nieco inną drogę – to konsola Switch, która łączy w sobie rozwiązania przenośne i stacjonarne. Co prawda brak w niej rozwiązań technicznych znanych z innych konsol - jak 4K czy VR, ale za to fani Nintendo nie będą zawiedzeni, mogąc pograć w najnowszą odsłonę kultowej serii Legend Zelda. Ciekawym pomysłem jest też możliwość używania konsoli w trybie przenośnym, dzięki czemu może kontynuować nasze rozgrywki, gdzie tylko chcemy.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, wybierając konsolę? Jaki telewizor nadaje się najlepiej do gier na konsolę? W jakie akcesoria warto się wyposażyć?

Łukasz Słoma: - Pierwszą rzeczą, o której musimy pomyśleć, wybierając konsolę, są nasze preferencje jeśli chodzi o same gry. Na przykład fani popularnej gry z serii Uncharted w zasadzie nie mają wyboru i muszą postawić na Playstation 4. Z kolei wyłącznie Xbox oferuje takie gry jak Forza Horizon, Gears of War czy Halo. Oczywiście bardzo ważny jest telewizor. Im większy telewizor i im większa rozdzielczość - tym lepsze efekty i więcej emocji w trakcie grania. Jeżeli wybierzemy konsolę PS4 Pro, to warto postawić na telewizor obsługujący rozdzielczość 4K UHD, by maksymalnie cieszyć się każdym detalem gry. Jeśli chodzi o akcesoria, to największym hitem są zdecydowanie gogle VR, dzięki którym dosłownie odkryjemy nowy wymiar grania.

Jak rysuje się przyszłość rynku konsol i gier wideo?

Łukasz Słoma: - Rynek gier video jest bardzo dynamiczny. Niektóre rozwiązania, jak np. niegdyś bardzo popularne kierownice do gier, niemal zupełnie odchodzą do lamusa, inne pojawiają się i zdobywają rynek szturmem. Przyszłością na rynku konsol są z pewnością gogle VR oraz gry przeznaczone wyłącznie do grania przy ich użyciu. Duże przełomy przychodzą oczywiście przy okazji premier nowych konsol. W najbliższym czasie szykuje się ich kilka. Na portalach internetowych pojawia się ostatnio sporo informacji o planowanej premierze nowej odsłony Xboxa – Scorpio. Podobno konsola ma ukazać się już we wrześniu. Od jakiegoś czasu krążą też plotki o Playstation 5, ale na więcej informacji o tym urządzeniu musimy jeszcze poczekać.

