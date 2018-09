Czego potrzebuje student? 7 urządzeń, bez których nie obejdziesz się w nowym roku akademickim

Co jest niezbędne w studenckiej kuchni?

Urządzenie kuchni w mieszkaniu studenckim to nie lada wyzwanie, szczególnie w przypadku, gdy pomieszczenie nie zostało wcześniej wyposażone w niezbędny sprzęt i kuchenne akcesoria. Kiedy zastanawiamy się nad wyposażeniem studenckiej kuchni, pierwsza na myśl przychodzi kuchenka mikrofalowa. Mikrofalówka to łatwe w obsłudze urządzenie, szczególnie przydatne osobom, którym zależy na szybkim podgrzaniu gotowego posiłku czy równie błyskawicznym rozmrożeniu zamrożonych na kość produktów. Jeśli nie mamy czasu na gotowanie, z pomocą przychodzi przenośny opiekacz do kanapek. To kolejne urządzenie, które jest niezwykle popularne wśród studentów - sporządzenie tosta, grzanki czy zapiekanki zajmuje w nim mniej niż kilka minut. Przy wyborze urządzeń do studenckiej kuchni nie można zapomnieć także o dobrym czajniku - studenci w szczególności w okresie jesienno-zimowym dzień rozpoczynają od gorącej kawy lub herbaty. Czajnik elektryczny to oszczędność czasu, którego ciągle brakuje uczącym się do egzaminów.

Laptop czy komputer stacjonarny?

Wybór idealnego komputera na studia nie należy do najłatwiejszych. Osoby rozpoczynające naukę często zapominają, że prócz funkcji rozrywkowych, komputer stanowi jedną z podstawowych pomocy naukowych. Studenci, dokonując wyboru, znacznie częściej wybierają laptop niż komputer stacjonarny, a to ze względu na mobilność sprzętu. Możliwość łatwego przenoszenia urządzenia i pracowania w dowolnym miejscu pozwala na m.in. sporządzanie elektronicznych notatek na wykładach, czy prezentowanie swoich projektów i zadań na zajęciach. Poza mobilnością, do najważniejszych i najczęściej wymienianych cech laptopów należą: poręczność i funkcjonalność, a przy tym wydajny procesor oraz wytrzymała i pojemna baterię. Nie można zapomnieć o tym, że z komputerów korzystamy także w celach rozrywkowych, jak np. słuchanie muzyki, granie w gry komputerowe czy oglądanie filmów i seriali. Z tego względu przy wyborze komputera studenckiego należy pamiętać, aby był jak najbardziej uniwersalny i posiadał wszystkie podstawowe funkcje.

Jakie inne urządzenia i akcesoria będą potrzebne na studiach?

Po dokonaniu wyboru komputera warto zastanowić się nad akcesoriami i sprzętem uzupełniającym. Niekiedy zdarza się, że mimo obecnie panującej ery dokumentów elektronicznych i plików internetowych, istnieje potrzeba zeskanowania, skserowania czy wydrukowania określonych materiałów na zajęcia. W takich przypadkach z pomocą przychodzą tzw. urządzenia wielofunkcyjne, łączące w sobie właściwości ksera, drukarki i skanera. Na studiach warto się również zaopatrzyć w pakiet Microsoft Office - na większości kierunków studiów codziennością jest praca w Wordzie, Excelu czy Power Poincie. Nie można zapomnieć o ulubionym gadżecie studentów, jakim są słuchawki. Mają one kilka funkcji - posiadają wbudowany mikrofon, pozwalają na nagrywanie dźwięków czy na słuchanie w ciszy podcastów informacyjnych i edukacyjnych (np. nauki języków obcych). Ponadto umożliwiają pracę na komputerze przy dźwiękach ulubionych piosenek, co z pewnością pomoże się lepiej skoncentrować np. gdy współlokatorzy postanowią uczcić zakończoną wcześniej sesję