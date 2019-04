NEONET.PL w TOP10 najlepszych sklepów w branży RTV/AGD

Blog technologii mobilnych SmartNinja.pl wybrał 10 najlepszych sklepów internetowych z branży IT. W czołówce znalazła się również strona NEONET.PL. To kolejne, po rankingu OPINEO, zestawienie, które doceniło funkcjonalność platformy sprzedażowej marki. Co jeszcze wzięli pod uwagę eksperci oceniający sklepy?