Specjaliści NEONET wzięli pod lupę konsumentów z województwa łódzkiego. Porównali ich preferencje zakupowe zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale bieżącego roku. Co istotne, porównano je z ogólną sytuacją ekonomiczną mieszkańców. W kwietniu 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mieszkańców woj. łódzkiego w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4603,75 zł i było o 6,5 proc. wyższe niż w kwietniu 2018r [1]. W tym samym czasie zanotowano wzrost sprzedaży artykułów elektronicznych wśród Łodzian.

Województwo łódzkie inwestuje w AGD

Według szacunków Polskiego Związku Pracodawców ADG APPLiA wydatki konsumentów na AGD w 2018 roku w Polsce wyniosły 10,2 miliarda zł, a w 2019 roku mogą wzrosnąć nawet o 5 proc.[2] Jak wynika z badań przeprowadzonych przez NEONET, segment AGD w województwie łódzkim podąża za tym trendem. Sprzęty takie jak pralki czy lodówki cieszą się rosnącą popularnością – w pierwszym półroczu 2019 roku utrzymywały się one w czołowej trójce najchętniej kupowanych artykułów w tej sieci. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują odkurzacze oraz inne sprzęty kuchenne (między innymi piekarniki do zabudowy, kuchenki gazowe, elektryczne i gazowo-elektryczne, zmywarki czy płyty grzewcze).

Z przygotowanej przez NEONET analizy wynika, że na przełomie dwóch kwartałów zainteresowanie segmentem dużego AGD utrzymuje się na stabilnie wysokim poziomie. Utrzymania tendencji będziemy mogli spodziewać się także w kolejnych miesiącach.

Rośnie sprzedaż smartfonów

Jak wskazują eksperci NEONET, mieszkańcy województwa łódzkiego najchętniej sięgają po smartfony. W pierwszym kwartale 2019 roku ich sprzedaż w tej sieci wyniosła aż 13 proc. całej sprzedaży artykułów AGD, RTV i IT. W segmencie elektroniki użytkowej jednak nie tylko telefony cieszą się powodzeniem konsumentów. Jak wynika z danych NEONET, laptopy i telewizory także utrzymują miejsce w pierwszej piątce najchętniej kupowanych artykułów zarówno pierwszego, jak i drugiego kwartału.

Laptopy i telewizory zajmują kolejno czwarte i piąte miejsce na liście najpopularniejszych artykułów. Najchętniej kupowanymi telewizorami w drugim kwartale są te wyposażone w technologię OLED i jest to duża zmiana w stosunku do roku 2018. Popularne dziś OLEDy nie cieszyły się wcześniej tak dużym zainteresowaniem klientów, co zapewne wynikało z ich stosunkowo wysokiej ceny. Od tego roku modele takie są tańsze, przez co klienci coraz chętniej po nie sięgają – mówi Kacper Chrząszcz, Junior Category Manager w Dziale Zarządzania Produktami CE w NEONET.

Przyszłość należy do smart rozwiązań

Jak wskazuje ogólny, zakupowy trend wśród klientów NEONET w następnych kwartałach coraz chętniej będziemy zwracać uwagę na inteligentne rozwiązania RTV i AGD. Produkty wyposażone w sztuczną inteligencję cieszą się z miesiąca na miesiąc coraz większą popularnością. Już teraz hitem sprzedażowym są roboty sprzątające, a zaraz po nich lodówki.

