SAMSUNG Galaxy Watch Active 2 już w przedsprzedaży w Neonet!

Ruszyła przedsprzedaż zegarków SAMSUNG Galaxy Watch Active 2 w Neonet! Jeżeli jego poprzednik wam się podobał to nowy zegarek od koreańskiej firmy powali was na kolana! Jak?

Galaxy Watch Active 2 jest naszpikowany najnowocześniejszymi funkcjami. Oczywiście znajdziemy w nim takie klasyki jak miernik kroków, czy żyroskop, który pozwoli dokładnie monitorować Twoje ćwiczenia i liczyć spalone kalorie. Z nowych funkcji: rozwijana jest funkcja EKG, która choć nie zastąpi badania u lekarza to pozwoli dokładniej monitorować pracę Twojego serca. Dla bezpieczeństwa właścicieli smartwatcha SAMSUNG zapowiada wprowadzenie funkcji identyfikowania upadku.

Jednak to co najlepsze w tym modelu to nowe opcje, które powstały z myślą o szukających nie tylko narzędzia ale przede wszystkim szykownego dodatku. Aplikacja My Style po przesłaniu „selfie” w aktualnym ubraniu dobierze odpowiednią kolorystykę i wzór na tarczy zegarka, aby jak najlepiej dopasować go do naszego ubioru. Już dzisiaj wybierz pasujący do Ciebie kolor zegarka Galaxy Watch Active 2 w Neonet i zabłyśnij na każdej imprezie. Niezależnie od ubioru, szyku czy okazji.

Poznaj tą i inne nowe funkcje najnowocześniejszego smartwatcha od SAMSUNG i wybierz swój Galaxy Watch Active 2 już dziś! Dowiedź się więcej na naszej stronie internetowej.