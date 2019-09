Drugie miejsce w rankingu Koszyk Roku w kategorii Mobile dla Neonet

Sklep internetowy NEONET jest jednym z najbardziej przyjaznych Klientowi. To naprawdę dobre wiadomości. Cieszymy się, że nasza codzienna praca związana z zapewnieniem Klientom wygodnych zakupów znajduje potwierdzenie zarówno w oczach samych Klientów, jak i niezależnych ekspertów.

Na co zwracali uwagę eksperci z Twisto Polska w trakcie badania najczęściej odwiedzanych sklepów internetowych w Polsce? Jednym z ważniejszych kryteriów była responsywność strony, czyli bezbłędne rozpoznawanie rodzaju używanego urządzenia i zdolność dopasowania do niego wyświetlanej zawartości. Ponadto strona powinna dostosowywać się do różnej rozdzielczości ekranów przez dopasowanie wyświetlanych czcionek oraz odpowiednie skalowanie elementów interaktywnych.

Dalej sprawdzano proces kompletownia zamówienia, proces zakładania konta i wyboru dostawy zamówionych produktów. Ważna była możliwość wyboru sposobu płatności i to, w jaki sposób sklep podsumowuje całość zamówienia. Oczywiście na samym zakupie się nie kończyło, bo jurorzy oceniali także wsparcie Klienta po dokonaniu zakupów.

- Dla NEONET najważniejsza jest wygoda Klienta. Proces zakupowy musi być przejrzysty, intuicyjny i spójny niezależenie od kanału sprzedaży. Cała nasza aktywność jest z tym związana.

Bardzo nas cieszy, że te starania faktycznie dają Klientom możliwość korzystania z atrakcyjnej oferty sklepu, całego wachlarza dostępnych na rynku produktów AGD, telewizorów, laptopów czy telefonów, w niskich cenach w sposób komfortowy i zwyczajnie wygodny – mówi Mariusz Zbadyński, dyrektor pionu E-Commerce z NEONET.