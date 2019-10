Kolejny sukces w rankingu Najlepszych Sklepów Internetowych Opineo.pl!

To nie koniec sukcesów NEONETu na polskiej scenie internetowej. Niedawno informowaliśmy o tym, że nasz sklep otrzymał trzecie miejsce w kategorii RTV i AGD w rankingu Zaufanych Sklepów 2019 Ceneo.pl. Tym razem spieszymy wam donieść, że odnieśliśmy kolejny sukces!

Jeżeli kiedykolwiek korzystaliście z internetu, żeby znaleźć, porównać lub kupić jakiekolwiek produkty to z pewnością trafiliście na Ceneo i Opineo. Ten drugi agregator opinii, choć może nieco mniej znany to jednak też często służy Polakom przy wyborze najlepszych sklepów, produktów czy firm. Co roku powstaje Ranking Sklepów Internetowych Opineo. Co ciekawe – ranking obchodzi właśnie swoje 10te urodziny, podobnie jak konkurs organizowany przez Ceneo.

W procesie oceny brane są pod uwagę prędkość realizacji zamówienia, jakość posprzedażowej obsługi klienta oraz to, w jaki sposób zamówione produkty zostały zapakowane. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę było to czy klient poleciłby firmę znajomemu.

Pokonując blisko 38 tysięcy innych sklepów Neonet.pl otrzymał trzecie miejsce w kategorii „AGD/RTV” ze średnią ocen 4.73 na 5 możliwych do uzyskania punktów. Dziękujemy!