NEONET, WOŚP i… auto Jamesa Bonda

Film na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u6koTBop09A

Zwycięzca aukcji, pan Piotr Imiołek z Łowicza, od lat wspiera WOŚP i jak twierdzi, zawsze był fanem luksusowych aut sportowych. Jazda niecodziennymi pojazdami to coś, co traktuje jak hobby.

- Nie da się ukryć, podziwiam luksusowe, sportowe auta. Wynajmowałem już różne do jazdy na torze. Nigdy nie znalazł się wśród nich Aston Martin. 4,3 sek do setki, niesamowita dynamika i stabilność DBSa – to było warte każdej złotówki. Miałem okazję zrobić i coś fajnego dla siebie, i wesprzeć Orkiestrę. Długo się nie zastanawiałem – wspomina darczyńca.

Ze względu na pandemię koronawirusa pan Piotr nie wykorzystał swojej przejażdżki od stycznia 2020. Sytuacja we Wrocławiu, mieście w którym znajduje się centrala NEONET, w sierpniu pozwoliła na zorganizowanie atrakcji, oczywiście przy zachowaniu środków bezpieczeństwa. W filmie relacjonującym wydarzenie pojawiają się charakterystyczne punkty stolicy Dolnego Śląska: m.in. Most Grunwaldzki, dworzec główny czy Sky Tower.

Żeby podkręcić poziom emocji, za sterami auta zasiadł zaproszony przez NEONET były mistrz rajdów samochodowych – Waldemar Doskocz. Jego doświadczenie pozwoliło wyciągnąć z kultowego pojazdu wszystkie najlepsze cechy. Aston Martin DBS w popkulturze funkcjonuje jako „auto Bonda”. Daniel Craig, wcielając się w agenta 007, jeździł tym modelem m.in. w filmach „Casino Royale” i „Quantum of Solace”.

Kierowca i pasażer mogli przetestować zarówno komfort auta, w miejskim otoczeniu Wrocławia, jak i potęgę sześciolitrowego V12, o mocy 517 KM, na obwodnicach autostradowych miasta.

Dlaczego sieć elektromarketów promuje się przez motoryzację?

- Mimo, że od lat wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to zeszły rok był pierwszym, w którym prowadziliśmy aktywną zbiórkę na rzecz 28. Finału we wszystkich sklepach NEONET. To był dla nas wyjątkowy rok, więc i atrakcja powinna być wyjątkowa. Chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, że NEONET pochodzi z Wrocławia, a zorganizowanie przejażdżki tutaj, pozwala nam pokazać nasze piękne miasto – wyjaśnia Agnieszka Majewska, prezeska Fundacji NEONET.

- Dziękujemy Neonetowi za granie z WOŚP i wystawianie tak ciekawych aukcji na naszą rzecz. Doceniamy każdy nieszablonowy pomysł i cieszymy się, że firmie z Wrocławia ich nie brakuje – komentuje Anna Orzech, dyrektorka komunikacji Fundacji WOŚP.

Na kolejny, 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, NEONET przygotowuje zarówno kolejną aukcję, w ramach której na darczyńcę czeka przejażdżka nowym super-samochodem, jak i cykl innych atrakcji. Szczegóły poznamy wkrótce!