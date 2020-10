Mieszkańcy Augustowa i Malborka z dostępem do najlepszej elektroniki użytkowej. NEONET otwiera salony w kolejnych miejscowościach

W weekend otwarcia, od czwartku do soboty, na klientów w obu miastach czekają atrakcyjne promocje. Zakupów będzie można dokonać w komfortowych warunkach, w klimatyzowanych salonach z dostępem do przestronnych parkingów. Oba punkty wyróżnia dogodna lokalizacja, są one dobrze skomunikowane zarówno z miastem, jak i z pobliskimi miejscowościami.

Ze względu na aktualne restrykcje sanitarne, mieszkańcy Augustowa i Malborka, którzy zdecydują się na wizytę w salonie, mogą liczyć na zakupy przy zachowaniu restrykcji: zachowujemy limity ilości klientów w sklepach, udostępniamy płyny do dezynfekcji rąk. Stworzona zostanie również specjalna strefa dla klientów oczekujących w kolejce.



NEONET umożliwi także mieszkańcom Augustowa i Malborka zakupy online z błyskawicznym dowozem do domu. To opcja, która przypadnie do gustu szczególnie wszystkim tym, którzy chcą uniknąć wizyty w sklepie, na miejscu. Warto podkreślić, że e-zakupy na neonet.pl zostały ostatnio docenione przez samych konsumentów ze względu na bezpieczną, szybką i profesjonalną obsługę, a sieć otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Zaufany sklep 2020”, przyznane przez serwis Ceneo.pl.



Apelujemy, by w czasie wizyty w sklepie klienci pamiętali o zachowaniu minimum 1,5 metra odległości od innych oraz, w miarę możliwości, wybierali płatności bezgotówkowe.