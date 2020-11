Polowanie na promocje? Po bezpieczne zakupy zajrzyj na neonet.pl – Zaufany Sklep 2020 wg. Ceneo.pl

Internetowy elektromarket neonet.pl cieszy się największym uznaniem konsumentów w swoim segmencie. W ciągu ostatniego roku uzyskał on ponad 97% pozytywnych opinii w portalu Ceneo.pl. Przełożyło się to na pierwszą pozycję w rankingu roku 2020!

Uzyskana opinia lidera online w branży elektroniki użytkowej to dla sieci NEONET dowód na to, że warto niezmiennie działać na rzecz podwyższania jakości usług w e-handlu, w tym bezpiecznej, szybkiej i profesjonalnej obsługi dostaw.

- Pierwsze miejsce dla sklepu neonet.pl w kategorii RTV/AGD to dla nas oczywiście powód do dumy, ale wyróżnienie to w równym stopniu traktujemy jako zobowiązanie wobec Klientów. Skuteczna sprzedaż przez internet jest szczególnie ważna teraz, w dobie pandemii. Cieszy nas, że Klienci doceniają jakość obsługi i łatwość zakupów w neonet.pl. Dołożymy wszelkich starań, żeby utrzymać doskonałą opinię, na którą zapracowaliśmy w 2020 roku – skomentował Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy NEONET.

Zostań w domu! Wejdź na neonet.pl!

Sektor e-commerce w dobie pandemii bije rekordy popularności. Druga fala koronawirusa sprawiła, że wiele z nas znów przeniosło część swojego życia do sieci. Jak wynika z najnowszych badań, już nawet 87% internautów w Polsce robi zakupy przez internet[1], co ma przełożenie na ogromny wzrost popytu w e-handlu i dynamiczny rozwój tej branży. Neonet.pl, oferując wygodne, szybkie i bezpieczne zakupy w sieci, odpowiada na zapotrzebowania coraz bardziej wymagających klientów. Znajduje to potwierdzenie w najnowszym rankingu Ceneo.

- Jako Ceneo jesteśmy niezwykle dumni z Programu Zaufanych Opinii. To niezależny i największy w Polsce program badania satysfakcji klientów. Tylko w ciągu ostatniego roku wysłaliśmy ponad 44 miliony ankiet do ponad 20 milionów użytkowników serwisu Ceneo. To jasny sygnał, że zakupy internetowe nie tylko cieszą się coraz większą popularnością, ale też rośnie liczba klientów dla których zaufane opinie mają ogromne znaczenie. Już 70% klientów przed podjęciem decyzji zakupowej zawsze sprawdza opinie na temat sklepów, produktów i dostawców w naszym serwisie – powiedział Marcin Łachajczyk, CEO Ceneo.pl.

NEONET to wywodząca się z Wrocławia, jedna z największych w Polsce firm z branży AGD/RTV/IT/GSM. Sieć, poza sklepem internetowym www.neonet.pl, posiada również blisko 300 salonów stacjonarnych. Od początku działalności firma współpracuje z największymi producentami sprzętu w Polsce i na świecie.

Tytuł Zaufany Sklep 2020, przyznawany przez serwis Ceneo.pl, to, obok Konsumenckiego Lidera Jakości 2020, kolejna nagroda, którą w tym roku wyróżniono NEONET.

[1] Zymetria, Study on behaviours around e-shopping, październik 2020 r.