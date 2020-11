NEONET wspiera Nowe Horyzonty

Nowe Horyzonty to obecnie jeden z największych europejskich festiwali filmowych, a jeśli wziąć pod uwagę ilość uczestników, to prawdopodobnie największy realizowany w formule online. NEONET, jako lider sprzedaży online i dostawca nowoczesnych technologii w zakresie elektroniki użytkowej, jest jednym z patronów tego przyciągającego tysiące widzów wydarzenia.

Decyzja o wsparciu związanego od lat z Wrocławiem festiwalu filmowego wpisuje się w charakter działalności sieci, chętnie angażującej się w inicjatywy lokalne na terenie stolicy Dolnego Śląska. W ramach tej współpracy NEONET objął patronatem m.in. konkurs na najciekawszą relację z festiwalu opublikowaną w social media.

– Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty to jedna z tych wartościowych inicjatyw, na których wsparciu szczególnie nam zależy. Najważniejsze wydarzenia kulturalne, sportowe czy turystyczne, które odbywają się na terenie Wrocławia, to projekty, w których chcemy aktywnie uczestniczyć, przyczyniając się do promocji miasta. Formuła online spowodowana pandemią sprawiła, że pokazy festiwalowe będą oglądane na telewizorach, laptopach, smartfonach, stąd obecność partnera technologicznego wydaje się w tym roku naturalna – podkreśla Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy NEONET.

- Organizacja festiwalu nie byłaby możliwa bez pomocy jego sponsorów. To również dzięki nim między 5 a 15 listopada Wrocław zamieni się w wirtualną stolicę światowego kina artystycznego. Projekcje filmów odbędą się w formie online na specjalnie do tego celu przygotowanej platformie Nowe Horyzonty Video. W wydarzeniu będzie mógł więc wirtualnie uczestniczyć każdy, kto zakupi bilet – dodaje Błażej Grzechnik, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty.

Mecenasem głównym festiwalu jest Miasto Wrocław. Nowe Horyzonty 2020 wspiera też m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce czy unijny program „Kreatywna Europa”.