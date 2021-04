Nowe Oppo Reno 5 dostępne w Neonet

Minęło zaledwie sześć miesięcy od premiery poprzedniej odsłony, a Oppo już prezentuje kolejną nowość. Reno 5 jest to piąte wcielenie serii smartfonów od chińskiego producenta, który zadebiutował na rynku dokładnie dwa lata temu. Oppo to młoda, ale szybko budująca popularność marka.

W warstwie wizualnej Reno 5 stanowi twórczą kontynuację tej linii modelowej. Jego waga i wymiary minimalnie zmniejszono w stosunku do poprzedniej odsłony - Reno 4. Jeśli chodzi o podzespoły, to Reno 5 wyposażony został w procesor Snapdragon 765G - ten sam, który spotykamy w droższych modelach Oppo. To sprawdzony układ o solidnej mocy obliczeniowej.

Zapytaliśmy doradców z salonów NEONET o mocne strony nowego Oppo Reno 5. Sprzedawcy podkreślali funkcję szybkiego ładowania 65W pozwalającą naładować smartfon do 60% w 15 minut. Pod tym względem może śmiało konkurować z flagowcami innym marek. Warto docenić też odświeżanie ekranu 90Hz, zapewniające doskonałą płynność obrazu. Obie cechy charakteryzują smartfony ze średniej półki cenowej, a Reno 5 oferuje je w standardzie przy cenie niemal o połowę niższej od flagowych produktów marek konkurencyjnych.

Na Reno 5 warto szczególnie zwrócić uwagę pod kątem fotografii i wideo. Smartfon wyposażony jest w poczwórny teleobiektyw 64 MP, aparaty pomocnicze oraz przednią kamerę o rozdzielczości 32 MP. Taki zestaw daje użytkownikowi wiele nowych możliwości. Dodatkowo producent oferuje funkcje Live HDR oraz Ultra Night Video, które pozwalają zachować wysoką jakość obrazu.

W przypadku nagrywania filmów najnowszy model Oppo jest porównywalny z produktami konkurencyjnymi. Reno 5 posiada ultra stabilizację wideo dla uzyskiwania płynnego obrazu. Producent wyposażył model także w edytor wideo Soloop, który oferuje duży wybór filtrów bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Standardem jest już funkcja Dual-view Video, umożliwiająca dzielenie obrazu z przedniej i tylnej kamery w tym samym czasie.

Przedsprzedaż smartfonów Oppo zakończyła się 5 kwietnia wiec model Reno 5 jest już dostępny w regularnej sprzedaży. W NEONET można nabyć Reno 5 Lite w cenie 1599 zł, natomiast Reno 5 5G w cenie 1999 zł.