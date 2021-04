Hulajnogi elektryczne to łatwy i ekologiczny środek komunikacji, który zyskuje popularność i zmienia dotychczasowy trend. Szybko i bez większego wysiłku pokonamy na niej codzienną trasę. Nikogo już nie dziwi widok ludzi na hulajnogach, dojeżdżających do pracy w biurach.

- Obecnie można powiedzieć, że hulajnogi zastąpiły deski elektryczne i ich sprzedaż rośnie z roku na rok. Wcześniej hulajnogi elektryczne kupowano dla małych dzieci do zabawy lub w formie prezentu dla dorosłych. Aktualnie wielu producentów wprowadza do swojej oferty hulajnogi na bardzo wysokim poziomie technologicznym, co znajduje odzwierciedlenie w cenie. To powoduje, że ich przeznaczeniem nie jest już zabawa a bycie pełnowartościowym, alternatywnym środkiem transportu w przestrzeni miejskiej – podkreśla Iwona Zbijewska, category manager działu zarzadzania produktami nowych technologii w NEONET.

Wraz z pojawieniem się hulajnóg elektrycznych na drogach, zyskały one grono sympatyków, jak i przeciwników ich obecności w przestrzeni miejskiej. Podział ten wynika w dużej mierze z nieuregulowanych przepisów drogowych. Do tej pory każdy użytkownik e-hulajnogi interpretował je po swojemu.

W świetle tego istotną zmianą jest podpisana 14 kwietnia przez prezydenta RP nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, która wejdzie w życie od połowy maja.

Zmiany, które czekają nas już w maju

Najważniejszą zmianą będzie domyślne poruszanie się podczas jazdy hulajnogą po drogach i pasach ruchu dla rowerów. Dotychczas ruch ten odbywał się po chodnikach. Z kolei w sytuacji braku wyznaczonej ścieżki rowerowej, użytkownicy hulajnóg będą zobowiązani w pierwszej kolejności do jazdy po drodze, na której maksymalna dopuszczalna prędkość to 30km/h. Przemieszczanie się na e-hulajnodze po chodniku będzie dozwolone tylko w przypadku, gdy na jezdni dozwolona prędkość ruchu pojazdów przekracza 30km/h.

Nowelizacja ustawy reguluje też dopuszczalną prędkość, dla hulajnogi elektrycznej jest to maksymalnie 20 km/h. Dodatkowo u osób poniżej 18 roku życia wymagana będzie m.in. karta rowerowa. Natomiast dzieci poniżej 10 r.ż. będą mogły korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych i w strefie zamieszkania.

Hulajnoga elektryczna – czym się kierować przy wyborze?

Wybierając hulajnogę elektryczną warto nie tyle sugerować się marką, co cechami pojazdu. W marcu na blogu NEONET w cyklu „Eksperci Neonet radzą” opublikowany został ranking polecanych modeli według prędkości i wygody.

Przy wyborze hulajnogi ważne jest dopasowanie do możliwości i przeznaczenia. Parametry techniczne sprzętu warto dobrać pod kątem wagi użytkownika, tego jak energiczna będzie podróż (jazda po mieście, off-road) oraz ukształtowania terenu (płaskie odcinki, górki). Wszystko co wpływa na długość podróży, decyduje też o wytrzymałości baterii.

Ile hulajnoga elektryczna przejedzie na jednym ładowaniu? Producenci sprzętu podają zazwyczaj przybliżone wartości. Są one wynikiem badań uwzględniających masę i wzrost średniego człowieka. Najtańsze modele z mało pojemną baterią mają zasięg do kilku kilometrów. Im mocniejsza bateria, tym dłuższy dystans jazdy. Obecnie na rynku dostępne są e-hulajnogi z zasięgiem jazdy do ponad 80 km na jednym ładowaniu.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Ważną i często lekceważoną kwestią jest bezpieczeństwo podczas jazdy na e-hulajnodze. Niektóre modele są w stanie osiągnąć prędkość ponad 30km/h, dlatego tak istotne jest skupienie na drodze. Bezmyślność to jedna z głównych przyczyn wypadków. Kolejnym powodem jest nieumiejętne używanie hamulców. Dynamiczne hamowanie może skończyć się wywrotką. O bezpiecznej jeździe decyduje też dopasowanie urządzenia do użytkownika. Przeciętna hulajnoga z kołami 8-calowymi i osiągająca prędkość około 20km/h jest nieodpowiednia dla dzieci i stwarza zagrożenie dla ich zdrowia.

E-hulajnogi to alternatywa dla tradycyjnych hulajnóg i rowerów. Z roku na rok pojawiają się ulepszone wersje dostępnych już w sprzedaży modeli. Zróżnicowana oferta hulajnóg elektrycznych dostępna jest na neonet.pl oraz w sieci sklepów stacjonarnych NEONET.