Każda opinia wygrywa!

Kupujesz dowolny produkt Electrolux w NEONET? Sprawdź, czy nie należy Ci się 500 zł

Od 26 kwietnia trwa druga tura konkursu opinii Electrolux. Za napisanie krótkiej recenzji o zakupionych w NEONET produktach tej marki, na klientów czekają nagrody w postaci bonów. Przymierzasz się do wymiany sprzętów AGD w domu? Sprawdź, co trzeba zrobić, by zgarnąć 500 zł od Electrolux.