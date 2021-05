Sieć NEONET konsekwentnie realizuje strategię rozwoju sklepów. Od początku roku 2021 firma uruchomiła już trzy nowe sklepy: w Zduńskiej Woli, Żninie i Hrubieszowie. W swoich działaniach marka dotychczas skupiała się w dużej mierze na otwarciach i relokacjach obiektów w miejscowościach o wielkości poniżej 200 tys. mieszkańców. W ten model działania wpisuje się przeniesienie sklepu w Piekarach Śląskich.

Nowy NEONET w Piekarach Śląskich mieści się w parku handlowym Vendo, przy ulicy Bytomskiej 54, jednej z głównych arterii miasta. Park umiejscowiony jest niedaleko autostrady A1, z której salon NEONET jest dobrze widoczny.

Tuż przy parku Vendo znajduje się też przystanek autobusowy, który zapewnia swobodny dojazd komunikacją miejską. W najbliższym sąsiedztwie do dyspozycji klientów znajdują się również markety spożywcze (Biedronka, Aldi, Kaufland) oraz restauracje. Takie umiejscowienie sklepu czyni go łatwiejszym do zlokalizowania.

Nowy salon znajduje się blisko od dotychczasowej lokalizacji. Mimo że pozostajemy w sercu miasta, nowy adres będzie znacznie wygodniejszy dla mieszkańców Piekar. - Ta lokalizacja oferuje kilka kluczowych udogodnień dla klientów. Przede wszystkim jest to aż 150 miejsc parkingowych, których brakowało wcześniej. Wydłużone zostały też godziny otwarcia salonu, wcześniej 9-19, teraz 9-21, aby klienci po pracy zdążyli wygodnie zrobić u nas zakupy. Zwiększyła się również powierzchnia sklepu, teraz będzie to prawie 400 m² – mówi Marek Paszek, Regionalny Kierownik Sprzedaży NEONET.

​Podczas otwarcia sklepu obowiązywać będą aktualne obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19. Przed wejściem będzie wystawiony automatyczny dyspenser do dezynfekcji rąk. Na teren sklepu będą mogły wejść tylko osoby w maseczkach. Liczba klientów została ograniczona do maksymalnie 20 osób w salonie.

W celu zapewnienia bezpiecznego dystansu, kolejka do kasy zostanie wyznaczona naklejkami na podłodze oraz barierkami, odgradzającymi pozostałą cześć przestrzeni. Przy każdym stanowisku kasowym i ratalnym zostanie wyznaczona „Strefa Obsługi Klienta”, w której znajdować będzie się wyłącznie obsługiwany Klient i pracownik sklepu. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.