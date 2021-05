Joanna Krupa gwiazdą kampanii NEONET

NEONET to jedna z wiodących i dynamicznie rozwijających się sieci elektromarketów w Polsce. Poza niemal trzystoma sklepami stacjonarnymi, prowadzi również prężnie działający sklep internetowy neonet.pl, obsługujący miliony użytkowników miesięcznie.

Głównym celem kampanii jest podkreślenie wysokiej jakości obsługi w sklepach NEONET, która w połączeniu z optymalnie dobranym asortymentem, dostępnym w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym sprawia, że proces wyboru sprzętu staje się dla kupujących znacznie łatwiejszy i przyjemniejszy. Działania kampanijne to kolejny etap tworzenia przez NEONET dla Klientów wiarygodnej i przyjaznej przestrzeni zakupowej w segmencie elektroniki domowej.

- Zdecydowałam się na udział w kampanii marki NEONET, bo łączy nas dystans do siebie i empatia wobec innych. Spodobało mi się, że choć reklamy są zabawne, to jednocześnie dalekie od krzykliwości, takie po ludzku ciepłe. Podoba mi się to świeże podejście NEONETU – żeby na pierwszym planie był człowiek i jego potrzeby, a technologia im służyła, nie na odwrót. Wróżę więc tej marce dalsze sukcesy – mówi Joanna Krupa.

Wizerunek ambasadorki pojawi się nie tylko w reklamach TV i online, ale m.in. w niemal trzystu sklepach NEONET na terenie całej Polski.

- W centrum uwagi marki NEONET zawsze był Klient. To nastawienie oddaje nasza główna platforma komunikacyjna „Porozmawiajmy o dobrych ofertach”, a nowa kampania twórczo ją rozwija. Cieszymy się z udziału pani Joanny Krupy, której energetyczny wizerunek pasuje do charakteru naszej marki. Jednocześnie jej oryginalny sposób komunikacji świetnie pokazuje, że w naszych sklepach każdy Klient spotka się z profesjonalną obsługą, co pozwoli mu wybrać sprzęt najlepiej dopasowany do jego potrzeb – podkreśla Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy grupy NEONET.

Kampania rozpoczęła się 20 maja br. Za strategię, kreację i nadzór nad realizacją działań odpowiada agencja Opus B. Działania swoim zasięgiem obejmą szeroką paletę mediów, w tym stacje telewizyjne, platformy VOD, różnorodne nośniki online, POS, etc.

Główny spot kampanii na profilu YT NEONET: https://www.youtube.com/watch?v=09EbwKn37y4