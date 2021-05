>>> Dołącz do warsztatu kulinarnego „Ugotuję Tobie Mamo”, 26 maja 18:00<<<

NEONET został po raz pierwszy partnerem warsztatu kulinarnego marki Electrolux – „Ugotuję Tobie Mamo”, przygotowanego dla dzieci i rodziców z okazji Dnia Matki. W tym roku obie marki postanowiły zrobić coś angażującego dla swoich klientów. Warsztat poprowadzi zawodowy szef kuchni, który na co dzień prowadzi mobilną szkołę gotowania dla najmłodszych, łącząc edukację kulinarną z dobrą zabawą. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na stronie neonet.pl.

Start zaplanowany jest na godzinę 18:00, a podczas warsztatów prowadzący pokażą, jak przygotować wyjątkowe danie dla mamy. W menu pojawią się takie potrawy jak galette z pomidorami, szparagami oraz ziołową kruszonką, a także muffinki podwójnie czekoladowe z owocami i popcornem w słonym karmelu. Brzmi smakowicie? Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia już jutro.

Jeśli chcecie gotować z nami na żywo, potrzebne będą Wam:

- do przepisu słodkiego:

200 g gorzkiej czekolady min.60% kakao

100 g brązowego cukru

100 g cukru białego

200 g masła

200 g mąki pszennej typ krupczatka lub tortowa

100 ml śmietany min. 30%

125 ml mleka

2 jajka rozm. L

1 opakowanie cukru wanilinowego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody

100 g gotowego popcornu

dowolne owoce: maliny, borówki ,granaty, truskawki, listki mięty lub melisy

- do przepisu słonego:

200 g mąki pszennej typu krupczatka

100 g zimnego masła

1 jajko rozm. L

3 g soli

1 łyżka zimnej wody

200 g kremowego serka z czosnkiem

2 czerwone pomidory malinowe

1 pomidor żółty

4-5 szparagów zielonych

Kruszonka ziołowa:

50 g mąki pszennej typu krupczatka

25 g zimnego masła

25 g parmezanu tartego

1 doniczka bazylii

dodatkowo 1 jajko roztrzepane do posmarowania

Nasi współprowadzący mają 10 i 12 lat, więc Wasze dzieciaki też spokojnie poradzą sobie z przepisem. W razie jakikolwiek pytań, dla uczestników warsztatu dostępny będzie czat z prowadzącymi, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dodatkowo podczas warsztatów, opowiemy uczestnikom o… woskowijkach oraz idei ich używania w kuchni. Jesteście ciekawi czym są? Dołączcie do wydarzenia. Dla 200 najbardziej aktywnych użytkowników czatu Electrolux przygotował ekologiczne upominki, do przetestowania do we własnym domu. Wydarzenie jest bezpłatne, a udział w nim może wziąć każdy – dostęp do transmisji nie wymaga rejestracji na stronie.

Współpraca przy tej akcji firmy NEONET i marki Electrolux jest też zapowiedzią przyszłych działań w duchu technologii Call Me Live (CML). Zapowiedź wydarzenia jest dostępna w formie multimedialnych plansz we wszystkich sklepach detalicznych NEONET.