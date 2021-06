>>> Obejrzyj film z road tour Porsche 718 Cayman we Wrocławiu! <<<

W styczniu 2021 pan Bartosz z Wrześni wygrał licytację organizowaną przez NEONET na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której przedmiotem była jazda testowa sportowym Porsche 718 Cayman. Sieć NEONET w swoich działaniach regularnie od lat wspiera Fundację WOŚP. Podczas finału firma prowadziła aktywną zbiórkę we wszystkich sklepach, a także w formie licytacji online. Tegoroczna akcja z Porsche Centrum Wrocław, to kreatywne nawiązanie do zeszłorocznej atrakcji, której przedmiotem była również jazda samochodem sportowym.

Spełnienie marzenia pana Bartosza

Podczas Porsche Road Tour pan Bartosz, zwycięzca aukcji, miał okazję po raz pierwszy w życiu zasiąść za kierownicą sportowego wozu z napędem na tylną oś. Jak podkreśla, pomoc Fundacji WOŚP zawsze odgrywała dla niego ważną rolę w życiu.

- Fascynują mnie auta sportowe. Na trasie w okolicach Wrocławia miałem okazję przetestować auto w roli kierowcy, a jego właściwości jezdne i dynamika naprawdę przyjemnie mnie zaskoczyły. Dziękuję Neonet za ten pozytywny zastrzyk drogowej adrenaliny – wspomina darczyńca.

Udział w licytacji NEONET był dla pana Bartosza dość naturalny, z racji jego zainteresowań, ale samo jej wygranie nie było oczywistą sprawą. Rywalizował o przywilej udziału w atrakcji z kilkunastoma allegrowiczami. Jak wspomina zwycięzca, założył sobie kwotę, do której chciał uczestniczyć w aukcji, jednak emocje oraz chęć wsparcia WOŚP wzięły górę. Nasz darczyńca znacznie przekroczył założony budżet. Jak sam powiedział w rozmowie, jest w pełni zadowolony, że mógł wspomóc tak szczytny cel.

Legenda pod postacią Porsche 718 Cayman

Model Porsche 718 nawiązuje do najlepszych sportowych tradycji marki. Od lat modele Porsche o profilach sportowych coraz częściej widać na polskich na drogach. Tworzone są tak, aby osiągać najlepsze wyniki pod kątem trakcyjnym i przyśpieszenia. Cayman nie jest wyjątkiem – to dynamiczny wóz, stworzony praktycznie dla każdego fana motoryzacji.

Pomimo wymagających warunków pogodowych w dniu jazdy testowej, auto świetnie poradziło sobie na drodze, mocno trzymając się nawierzchni. Krótkie przeszkolenie dla zwycięzcy aukcji, przed wyruszeniem w trasę, wykonał Bartosz Pełka, zawodowy kierowca sportowy, na co dzień pracujący w Porsche Centrum Wrocław.

- Mimo typowej kwietniowej pogody nasz gość dobrze poradził sobie za kierownicą. Starałem się dobrać trasę optymalnie – aby pan Bartosz sprawdził auto zarówno przy wyższych prędkościach, jak i niższych. Zadbałem też o zróżnicowanie trasy pod kątem stylu jazdy, tak aby przetestować tryb sport, jak i sport plus oraz umożliwić zmianę biegów manetkami. Warunki nie były na tyle złe, aby nie odczuć radości z jazdy, a o to właśnie chodziło – komentuje Bartosz Pełka.

Seria licytacji dla Orkiestry

W tym roku na aukcjach internetowych NEONET, poza jazdą testową Porsche, wystawił też inne ciekawe atrakcje. W styczniu do wylicytowania była m.in. wyjątkowa sesja zdjęciowa, godna gwiazdy Instagrama – z profesjonalnym zespołem fotograficznym i wizerunkowym, czy też całodzienny trening w klubie motorowodnym.

- Cieszymy się, że w prowadzonych zbiórkach na rzecz Orkiestry możemy podkreślać nasze więzi z Wrocławiem i przy okazji pokazywać darczyńcom piękno tego miasta. Razem z partnerami już pracujemy nad listą licytacji, które zorganizujemy na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wspomina Agnieszka Majewska, prezeska Fundacji NEONET.

- Wielkie dzięki dla NEONET za kolejne granie z WOŚP i niezwykłe aukcje na naszą rzecz. To miedzy innymi takie oferty tworzą niezwykły klimat Finału i jeszcze mocniej napędzają nas do działania. Wielkie gratulacje i podziękowania również dla zwycięzców – Marcin Podstawka, pracownik działu aukcji w Fundacji WOŚP.