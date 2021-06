Wspólne kilometry dla Fundacji Everest

Bieg Firmowy to inicjatywa, która zrodziła się w 2013 roku i od tego czasu jest regularnie kontynuowana. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Fundacja Everest, która powstała z zamiłowania do sportu oraz biegania. Event jest dedykowany dla pracowników firm z całej Polski, którym przyświeca jeden wspólny cel – pomoc podopiecznym Fundacji Everest, zmagającym się z chorobami oraz niepełnosprawnościami. Wszystkie środki zebrane z pakietów startowych przeznaczone zostały na pomoc dla 8 podopiecznych. Formuła biegu zawsze opiera się na 5-osobowych zespołach, a firmy mogą wystawić dowolną liczbę uczestników. Przed pandemią uczestnicy startowali wspólnie w sztafetach biegowych, co budowało sportowego ducha zespołu. Obecnie wydarzenie zostało dostosowane do realiów pandemii.

Bieg Firmowy 2021 w nowej formule

Bieg Firmowy 2021 miał formułę hybrydową, bez zorganizowanej trasy i wspólnego startu. Każdy uczestnik rozpoczynał bieg indywidualnie lub w swojej grupie, a jego trasę rejestrowała aplikacja Activy. Na pokonanie dystansu 5 kilometrów organizatorzy przewidzieli cały dzień, zawodnicy mogli więc wybrać dowolną porę oraz trasę dostosowaną do swoich preferencji. W biegu brały udział drużyny męskie, damskie oraz składy mieszane, a w każdej z tych kategorii wyłoniono po trzy zwycięskie zespoły. Na finalny wynik drużyny sumowały się czasy poszczególnych zawodników.

- W Biegu Firmowym miałam okazje startować jeszcze w poprzedniej firmie. Jak tylko dowiedziałam się o tej inicjatywnie w NEONET, wiedziałam, że chcę się zaangażować jako uczestnik oraz organizator. – komentuje Anna Rozdolska, Młodszy Kierownik ds. Trade Marketingu i Marketingu Lokalnego w NEONET oraz organizator biegu z ramienia firmy. - Tegoroczna edycja poza wsparciem dla wybranych podopiecznych Fundacji Everest, była mocno nastawiona na kondycję uczestników. Z uwagi na czas pandemii, na ograniczenia w przemieszczaniu się oraz – w przypadku wielu osób – pracę z domu, celem było zachęcenie uczestników do powrotu do aktywności.

Organizatorzy Biegu Firmowego w ramach tzw. „Sztafety po zdrowie” przygotowywali uczestników do wydarzenia, poprzez prowadzenie kilkutygodniowych cykli spotkań online. Od marca odbywały się panele o zdrowiu, dobrym odżywianiu, prawidłowym śnie, treningach i przygotowaniu do samego startu tak, aby w dniu biegu każdy był odpowiednio przygotowany do wysiłku.

Pracownicy NEONET z najlepszym wynikiem w historii startów

W tym roku sieć NEONET już po raz trzeci brała udział w Biegu Firmowym. W sobotę 22 maja pobiegło łącznie 25 osób, które dobrały się w 5 zespołów. Firmę reprezentowali głównie pracownicy z Wrocławia i Dobrego Miasta. Hybrydowa formuła wydarzenia pozwoliła również na różnorodne lokalizacje tras biegowych. Biegliśmy m.in. w Iławie, Międzyrzeczu, Beskidzie Śląskim, w Gdyni, czy na Podlasiu. Wszyscy zawodnicy z NEONET przebiegli łącznie dystans 130,7 kilometrów, a nasz najlepszy zespół zajął 64. miejsce na… 1500 startujących sztafet (a 41. miejsce tylko w zestawieniu drużyn męskich)! Jest to najlepsze dotychczas osiągnięcie „KS NEONET” w Biegu Firmowym.

„KS NEONET” ze swoją historią

Amatorski klub sportowy „KS NEONET”, założony został przez pracowników firmy z Działu Logistyki w Dobrym Mieście i ma na swoim koncie również sukcesy w Mistrzostwach Polski Logistyków. Biegacze z NEONET brali w nich udział dwa razy, zajmując czwarte i trzecie miejsce spośród wszystkich startujących zespołów.

- Pracując przez wiele lat w logistyce, dostrzegłem, jak ważna jest potrzeba identyfikacji pracowników z firmą. Kultywowanie ducha sportu w organizacjach jest bardzo ważne, czujemy się dzięki temu dowartościowani i zaangażowani w życie firmy, a dodatkowo nic tak jak sport, nie mobilizuje do zdrowej rywalizacji. – komentuje Mariusz Żywiec, Dyrektor Działu Ekspansji w NEONET. - Z tej potrzeby zrodził się pomysł na „KS NEONET”, który początkowo działał tylko w Dobrym Mieście i miał zarażać pasją do sportu, bez względu na uprawianą dyscyplinę.

„KS NEONET” reprezentowany był również na arenach sportowych w takich dyscyplinach, jak tenis stołowy czy triathlon.

- Wraz z rozwojem „KS NEONET” dołączyli do nas koledzy i koleżanki z Wrocławia. – wspomina Mariusz. – Przekonałem się też na własnej skórze, że zobowiązanie do reprezentacji marki ma realne przełożenie na coraz lepsze wyniki zawodników. Obserwując na zawodach drużyny dużych organizacji, zawszę pragnę poprawić swój czas. Rywalizacja z samym sobą daje mi satysfakcję z biegania.

Łącznie podczas 16. edycji Biegu Firmowego uczestnicy przebiegli 55 073 kilometrów.

O wrażenia z tegorocznej hybrydowej edycji Biegu Firmowego, zapytaliśmy również kilku pracowników NEONET.

- Bieg był fantastyczny, a z Dobrego Miasta startowało 10 osób. W tym roku startowałem po raz trzeci i biegłem wspólnie z kolegami, Dominikiem oraz Danielem (który przygotował nam trasę). Bieg rozpoczęliśmy w lekkim deszczu, od razu narzucając sobie mocne tempo. Zależało nam na wykręceniu jak najlepszych czasów. W połowie dystansu zaczęło się rozpogadzać, a największy kryzys przyszedł na czwartym kilometrze, gdy zrobiło się ciepło i duszno. Finisz był bardzo mocny i resztkami sił przebiegłem piąty kilometr z łącznym czasem 00:24:35. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Jeżeli można komuś pomóc i połączyć to z aktywnością fizyczną, a także zachęcić współpracowników do udziału w biegu i promować zdrowy styl życia, to musimy wspierać takie akcje – podkreśla Artur Sienkiewicz, Kierownik w Centrum Logistycznym NEONET w Dobrym Mieście.

- Biegam regularnie, więc udział w Biegu Firmowym był dla mnie naturalną rzeczą. Uważam, że to świetna inicjatywa, ponieważ pomagamy podopiecznym Fundacji Everest, a dodatkowo można się zintegrować z zespołem z firmy i poznać ludzi o podobnych sportowych zainteresowaniach. W moim zespole znałam tylko jedną osobę, ale mimo to wszyscy mieliśmy jeden cel oraz walczyliśmy o najlepszy czas. Formuła hybrydowa dobrze się sprawdziła, wystartowałam wcześnie rano, udało mi zmieścić w założonym czasie i później obserwowałam tylko, jak radzi sobie reszta zespołu – wspomina Marta Kwiatkowska, Specjalistka ds. Marketingu w NEONET.

- Od kilku lat regularnie biorę udział w zawodach na terenie kraju. Ostatni rok był dla polskich biegaczy fatalny – od kilkunastu miesięcy odwoływane są niemal wszystkie zawody biegowe. Z dużym entuzjazmem podszedłem do tego startu. Było to dla mnie nowe doświadczenie. Bieg w formie sztafety, ale na odległość i indywidualnie. Biegłem nieopodal Masywu Ślęży, niestety w deszczu i przy silnym wietrze. Wydaje mi się, że drużynowo wypadliśmy co najmniej solidnie. Na największe słowa uznania zasługuje drużyna „Neonet 1”, która uplasowała się na bardzo wysokim miejscu. Był to najlepszy wynik w historii naszych startów w tej imprezie. W kolejnej edycji mam nadzieję wystartować już wspólnie z koleżankami i kolegami na terenie wrocławskiego AWF-u – dodaje Jakub Staroń, Specjalista ds. Reklamacji w NEONET.

Jak podkreślają zgodnie pracownicy NEONET, Bieg Firmowy to szczytna idea, która pozwala połączyć pomoc potrzebującym dzieciom z pasją do biegania. Można zrobić coś dla innych i przy okazji zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Pandemia mocno zmieniła nasze nawyki i dla niektórych osób, treningi do Biegu Firmowego były pierwszą od dawna aktywnością fizyczną. Jest to dobra motywacja, aby zacząć regularnie biegać, nawet krótkie dystanse. Bieganie w końcu daje energię, podnosi poziom endorfin i pomaga pozbyć się stresu. Czy w przyszłym roku pobijemy nasz wynik w Biegu Firmowym? Mamy cały rok na przygotowania. Zachęcamy do aktywności i podjęcia wyzwania, które ustanowiła tegoroczna sztafeta NEONET.

Miejsca naszych drużyn w kategorii „open”:

Neonet 1

Artur Sienkiewicz

Dominik Kurta

Kamil Piekart

Mariusz Żywiec

Piotr Kolasa

= 64 miejsce, łączny czas 01:57:26, dystans 25,2 km

Neonet 2

Adam Krompiewski

Dorota Konieczny

Jakub Staroń

Martyna Uryszek

Ryszard Jacewicz

= 277 miejsce, łączny czas 02:11:44, dystans 25,6 km

Neonet 4

Anna Rozdolska

Małgorzata Nowara-Wilk

Marta Kwiatkowska

Michał Dąbrowski

Piotr Pawelski

= 918 miejsce, łączny czas 02:33:42, dystans 27,7 km

Neonet 3

Aleksandra Romańczuk

Małgorzata Siemaszko

Małgorzata Wowk

Michał Domke

Patryk Burcon

= 1155 miejsce, łączny czas 02:44:47, dystans 26,2 km

Neonet 5

Adam Maciejewski

Michał Jagodziński

Adam Piotrowski

Radosław Lewandowski

Marcin Mielczarek

= 1277 miejsce, łączny czas 02:52:37, dystans 26 km