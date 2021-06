>>> Dołącz do warsztatu kulinarnego „Kuchnia Kibica”, 11 czerwca 17:00 <<<

Po warsztacie kulinarnym z okazji Dnia Matki, pora na kolejne wydarzenie z cyklu wspólnego gotowania, organizowanego przez Electrolux Polska i NEONET. Tym razem motywem przewodnim spotkania jest „Kuchnia Kibica”, która doskonale wpasowuje się w klimat piłkarskich emocji związany ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Jak odpowiednio przygotować się do oglądania meczów? Dołączcie do wydarzenia już jutro o 17:00 i przyrządźcie własne przekąski kibica. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na stronie neonet.pl.

Jakie przekąski na mecz? Przygotuj je z doświadczonym szefem kuchni

Warsztat kulinarny „Kuchnia Kibica” poprowadzi szef kuchni w rezydencji Ambasadora Szwecji w Polsce, Michał Godyń, który swoje doświadczenie zdobywał m.in. we Francji, w Anglii i USA. Michał na swoim koncie ma również wiele zagranicznych kursów kulinarnych z takimi mistrzami jak Klas Lindberg (szef kuchni roku 2012 w Szwecji) czy Mattias Ljungberg (złoty medalista olimpiady kulinarnej z 2004 i 2012 roku). Michał reprezentuje trend gotowania „zero waste” - stylu, którego uczył się pod okiem Paula Svenssonem, cenionego szwedzkiego szefa kuchni.

Michał na co dzień jest pasjonatem kuchni skandynawskiej i lubi dzielić się swoją wiedzą podczas wspólnego gotowania. Został zaproszony przez markę Electrolux, aby zaprezentować klientom NEONET, jak łatwo przyrządzić smaczne i zdrowe potrawy przy użyciu piekarnika parowego.

- Na dniach czeka nas sporo piłkarskich emocji. Dlatego podczas najbliższego warsztatu kulinarnego „Kuchnia Kibica”, szef kuchni w rezydencji Ambasadora Szwecji pokaże nam, jak przygotować przystawki, które umilą wspólne oglądanie meczy z najbliższymi. Te proste i zdrowe przekąski są dobrą alternatywą dla chipsów. Będzie pysznie, a każdy z pewnością znajdzie dla siebie coś dobrego – komentuje Agnieszka Kalbarczyk, Trade Marketing Operations Specialist w Electrolux Polska.

Menu wieczoru: zapiekanka z łososia, wrapy z kurczakiem i wegetariańskie ziemniaczki

Do wspólnego gotowania z Michałem potrzebne będą Wam:

„Laxpudding” zapiekanka z łososia:

Około 250 g fileta bez skóry surowego łososia

Około 250 g ugotowanych ziemniaków bez skórki

1 biała cebula

5 gałązek świeżego koperku

5 gałązek szczypiorku

3 jajka świeże

100 ml mleka

100 ml śmietanki 30%

Sól i pieprz

1 świeża cytryna

Mini wrap z delikatną piersią z kurczaka gotowany na parze z ziołowym naleśnikiem, mango, awokado, chili i kremowym serkiem:

100 g. mąki pszennej

2 jajka

100 ml mleka

50 ml wody

Szczypta soli i cukru

3 łyżki masła rozpuszczonego

kilka gałązek świeżego koperku, szczypiorku, bazylii

2 łyżki oleju rzepakowego

Pierś z kurczaka kukurydzianego lub ekologicznego bez antybiotyków

2 szczypty kminu rzymskiego

1 świeże avocado dojrzałe

1 świeże mango dojrzałe małe

50 g mix sałat umyte wysuszone

1 papryka czerwona świeża

1 zielony ogórek świeży

1 mała papryczka chili

50g serka śmietankowego do smarowania kanapek

Vege przekąska, czyli ziemniaczki z kwaśną śmietaną, czarną soczewicą i marynowaną czerwoną cebulą:

8 szt. ziemniaków młodych, umyte ze skórką

Sól i pieprz

80g czarna soczewica lub czerwona

1 szt. czerwonej cebuli średniej wielkości

100 g cukru

50 ml octu 10% spirytusowego

50 ml kwaśnej śmietany 12%

2 łyżki Oliwy z oliwek

Świeże zioła do dekoracji

Dodatkowo podczas wydarzenia organizatorzy przewidzieli kilka małych niespodzianek dla klientów NEONET. Zdrowe przekąski można zapakować w ekologiczne woskowijki, czyli specjalne bawełniane szmatki, nasączonych woskiem pszczelim. Jak je zdobyć? Bądźcie na wspólnym gotowaniu z marką Electrolux już 11 czerwca, do zdobycia przez uczestników live’a przewidzianych jest 100 sztuk woskowijek. Jest to jedno z działań Electrolux Polska i NEONET, promujące technologię Call ME Live (CML).

A to nie wszystko, ponieważ podczas „Kuchni Kibica” pojawi się również konkurs dla wszystkich zainteresowanych gotowaniem. Nagrodami w konkursie będą specjalne boxy z książką „Dobrana Para”. Brzmi ciekawie? Zapraszamy Was już jutro. Zapowiedź wydarzenia jest dostępna w formie multimedialnych plansz we wszystkich sklepach detalicznych NEONET oraz pojawi się w kanałach social media.