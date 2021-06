Fotodepilacja, rosnący trend na rynku elektroniki domowej

Moda na depilację ciała

Na przestrzeni lat regularnie zmieniały się kanony piękna dla obu płci. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie nie ma jednego przyjętego wzorca, a ważna jest swoboda wyrażania siebie. Wiele osób stara się pozbyć owłosienia z wybranych części ciała ze względów estetycznych. Nie jest to jednak łatwe, a dużo sposobów okazuje się nieskutecznych w dłuższej perspektywie. Rewolucja pod tym kątem w branży beauty dokonuje się od lat. Obserwowaliśmy już modę na kremy depilacyjne, plastry z woskiem, klasyczne depilatory, a od jakiegoś czasu również laserowe oraz IPL. Jak obecnie wygląda rynek, na co najczęściej decydują się konsumenci?

- Nasze klientki coraz chętniej wybierają depilatory IPL, które są alternatywą dla depilacji laserowej w salonie. Sprzedaż tej kategorii od początku 2021 roku wyraźnie wzrosła w porównaniu z rokiem 2020, a modele IPL stanowią już znaczącą część sprzedaży wszystkich depilatorów na rynku. Dzięki urządzeniom, wykorzystującym technologię intensywnie pulsującego światła, mamy możliwość przeniesienia profesjonalnych zabiegów do własnego domu – komentuje Magdalena Ziętek-Sajkowska, Category Manager w Dziale Zarządzania Produktami AGD w NEONET.

Obserwując trendy zakupowe, wyraźnie widać jak zmienia się sentyment konsumentów. Zabiegi z wykorzystaniem lasera ustępują miejsca fotodepilacji.

- Urządzenie do depilacji światłem Philips Lumea IPL to rozwiązanie rewolucyjne – zapewnia gładką skórę nawet na pół roku, bez bólu i efektów ubocznych. Każda kobieta może przeprowadzić zabiegi w domu, samodzielnie, w najbardziej komfortowych dla siebie warunkach. W korzystaniu z urządzenia pomaga intuicyjna aplikacja, która przypomina o zabiegach oraz ma wiele porad i wskazówek dla początkujących użytkowniczek. Zadbaliśmy o to, żeby w najprostszy sposób można było osiągnąć najlepsze efekty depilacji. Kobiety, które poznały Lumeę i na własnej skórze przekonały się o jej skuteczności, najczęściej nie wyobrażają już sobie powrotu do innych metod usuwania włosków – mówi Izabela Rogulska, PR manager Philips Polska.

Depilatory IPL – dlaczego klienci je wybierają?

Mimo że na pożądane efekty fotodepilacji trzeba chwilę zaczekać (seria regularnych zabiegów), to w perspektywie czasu jest to dobra inwestycja, która pozwala powstrzymać proces odrastania włosków na wiele miesięcy. Duże znaczenie dla skuteczności zabiegów ma ich ilość, kolor karnacji oraz grubość włosków. Po raz kolejny jesteśmy też świadkami tego, jak technologia ułatwiła nam życie, a zastosowanie intensywnego światła okazało się przełomem dla zwolenników domowej depilacji. W modelach IPL wiązka światła o określonej długości fali, uszkadza strukturę włosa, co osłabia ich wzrost.

Na plus tej metody przemawia nie tylko bezbolesne użytkowanie, komfort i możliwość wykonywania zabiegów samodzielnie, bez wizyty w salonie kosmetycznym, ale również duża wydajność, która pozwala na dostosowanie końcówki, trybu i mocy do preferencji skóry. Zaletą jest również bardzo intuicyjna obsługa. Minusem zaś może wydawać się wysoka cena, która dla urządzeń IPL może sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, a także systematyczność użytkowania, która jest konieczna do osiągnięcia efektów. Warto mieć jednak na uwadze, że w zamian otrzymujemy trwałą gładkość ciała.

