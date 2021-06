Ponad rok temu wyjście do fryzjera było normalną, regularną czynnością. Często jeśli decydowaliśmy się na jakiś salon, to nawiązywaliśmy też przyjacielskie więzi z pracownikami, którzy z czasem znali nas już z imienia. Nowa stylizacja poprawiała nam samopoczucie. Wszystko, co wydarzyło się później, zmieniło nasze nawyki. Po długiej izolacji możemy w końcu zacząć odbudowywać stare więzi oraz wrócić do rozmów z fryzjerami i barberami, ale czy chcemy?

Pielęgnacja męska – domowa czy u barbera?

Zdecydowana większość z nas, nie wyobraża sobie funkcjonowania bez wizyt w profesjonalnych salonach. Chodzi tu w większym stopniu o doświadczenie, niż o samą usługę. Ci, którzy z powodzeniem samodzielnie dbają o wygląd i dostrzegają w tym oszczędność, z pewnością pozostaną przy domowej pielęgnacji. Trzecia grupa to ci, którym nie jest obca maszynka i trymer, ale od czasu do czasu wolą oddać się w ręce profesjonalistów.

- W ciągu ostatniego roku kategoria golarek elektrycznych z wymiennymi ostrzami wzrosła prawie o 20%, a zdecydowanym leaderem rynku jest Philips i ich flagowy produkt OneBlade. Klienci wybierają go przede wszystkim dlatego, że spełnia wiele funkcji. Obecnie trwa sezon na zakup produktów do stylizacji męskiej – podkreśla Magdalena Ziętek-Sajkowska, Category Manager w Dziale Zarządzania Produktami AGD w NEONET.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, chcą kupić odpowiedni produkt do stylizacji męskiej?

- Przy wyborze właściwego modelu należy zwrócić uwagę na ilość dodatkowych nasadek i długości, na jakie możemy przycinać zarost, a także jakość akumulatora oraz wydajność baterii po jednym naładowaniu – dodaje Magdalena.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem uniwersalnego narzędzia do męskiej stylizacji, to polecamy Wam wideo-recenzję golarki Philips OneBlade Pro, która pojawiła się niedawno na kanale You Tube marki NEONET.

Zmiany, które wymusiła na nas pandemia i ograniczenia działalności usług, sprawiły, że wielu z nas musiało samemu radzić sobie z codzienną pielęgnacją. Nie tylko nauczyliśmy się nowych rzeczy, ale również zaczęliśmy zastanawiać się nad praktycznością urządzeń domowych. Trudno jest odtworzyć salon fryzjerski w warunkach domowych, ale można wyposażyć się w uniwersalny sprzęt.

Jedna golarka, 3 funkcje

W kwestii pielęgnacji dobrym rozwiązaniem dla mężczyzn jest hybrydowe połączenie golarki elektrycznej i trymera. Zamiast kupować oddzielnie dwa urządzenia, można wyposażyć się w jedno, które pełni kilka funkcji. Tym sposobem jesteśmy w stanie przycinać włosy na konkretną długość, modelować je, a także golić. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej jest zadbać o zarost. Hybrydowy model sprawdzi się też u mężczyzn, którzy mają problem z podrażnianiami po goleniu tradycyjnymi maszynkami. Jeśli zdecydujemy się już na takie wielofunkcyjne urządzenie, to jaki model wybrać?

- Mężczyźni coraz częściej dbają o swój zarost w domowych warunkach i to nie tylko przez pandemię, ale też dlatego, że mają odpowiednie urządzenia, które im to ułatwiają. Philips OneBlade Face+Body to rewolucyjne urządzenie, za pomocą którego mężczyźni mogą samodzielnie przycinać, nadawać kształt oraz golić włosy o każdej długości, na twarzy i na ciele. Golenie nim jest szybkie, łatwe i komfortowe, nawet na wrażliwych obszarach, co pozwala uzyskać dowolny styl w zasadzie w kilka sekund. Dzięki OneBlade każdy mężczyzna może wyglądać tak, jak lubi – komentuje Dagmara Marzec, Marketing Specialist w Philips Polska.

W nowoczesnych modelach ostrze bez problemu wygina się i dopasowuje do kształtu twarzy, nawet ostrych rys. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość golenia na sucho i mokro. Jeśli zastanawiasz się jaką golarkę wybrać, polecamy ranking golarek elektrycznych, który pojawił się na blogu „ Eksperci NEONET radzą”. Szeroki wybór produktów dostępny jest na neonet.pl.