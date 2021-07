O idei festiwalu Nowe Horyzonty

MFF Nowe Horyzonty to jeden z największych europejskich festiwali kina niezależnego i artystycznego. W tym roku odbędzie się już 21. edycja tego wydarzenia, niezmiennie kojarzonego z Wrocławiem. Uczestnicy i uczestniczki imprezy od dwóch dekad mają okazję poznawać dorobek niepokornych mistrzów kina oraz twórczość artystów niszowych, lecz niezwykle ważnych dla rozwoju świata filmu. Jedną z idei wydarzenia jest również przybliżanie kina tematycznego z różnych państw świata, m.in. z Nowej Zelandii, Kanady, Litwy, Izraela czy Argentyny. Co roku do programu festiwalowego wybierane są filmy wzbudzające w widzach całą gamę emocji, o których nie sposób zapomnieć.

Tegoroczny festiwal zostanie przeprowadzony w kilku lokalizacjach w stolicy Dolnego Śląska: pokazy stacjonarne będą miały miejsce w Kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz w Teatrze Muzycznym Capitol, a wieczorem widzowie zobaczą bezpłatnie filmy w ramach plenerowego Kina na Rynku. W programie znajdą się znakomite produkcje, nagrodzone na prestiżowych festiwalach.

Sieć NEONET sponsorem festiwalu

NEONET, jako dostawca nowoczesnych technologii, również tych dla kinomanów, po raz kolejny został jednym ze sponsorów festiwalu. Ta decyzja wpisuje się również w charakter firmy, która chętnie angażuje się we wspieranie lokalnych inicjatyw, szczególnie tych związanych z Dolnym Śląskiem, z którego pochodzi.

- Cieszymy się, że NEONET, firma mająca korzenie we Wrocławiu i stąd działająca w całej Polsce, kolejny rok z rzędu wspiera Festiwal. W zeszłym roku świetnie współpracowaliśmy przy specyficznej, hybrydowej formie, realizując ciekawe aktywacje w social media. W tym roku będziemy mieli możliwość zaprezentować NEONET zarówno gościom biorącym udział w pokazach kinowych, jak i w formule online. Nie możemy się doczekać działań marki w mediach społecznościowych, z których NEONET jest w ostatnich miesiącach coraz bardziej znany – komentuje Łukasz Adamski, Dyrektor marketingu i PR MFF Nowe Horyzonty.

Po dobrym przyjęciu zeszłorocznych aktywacji festiwalowych, w ramach swoich kanałów social media, marka NEONET nie zamierza zwalniać tempa i już planuje atrakcje związane z kolejną edycją wydarzenia.

- Poprzedni rok pokazał nam, że jako sieć z elektroniką użytkową, możemy ciekawie i kreatywnie wpisać się w formułę festiwalu, któremu technologia towarzyszy na każdym kroku. MFF Nowe Horyzonty to mocno kojarzona z Wrocławiem inicjatywa, z którą jako wrocławska firma bardzo się identyfikujemy. Podczas tegorocznej edycji będziemy starali się, jak najszerzej aktywować fantastyczną społeczność online w naszych mediach społecznościowych i wspierać komunikacyjnie niepowtarzalną atmosferę tego wydarzenia – podkreśla Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy NEONET.

Wczoraj na profilu Facebook NEONET wystartował konkurs, w którym można wygrać wejściówki na festiwal (zarówno stacjonarne jak i dostępy do platformy online festiwalu). Zapraszamy do udziału!

Start festiwalu już 12 sierpnia

Oficjalna konferencja MFF Nowe Horyzonty odbędzie się 3 sierpnia. Podczas niej zostanie ogłoszony program festiwalowy, a także informacje o tym, które filmy będzie można obejrzeć na platformie online festiwalu. Sprzedaż biletów stacjonarnych rozpocznie się 4 sierpnia, a dostępów na pokazy online dzień później, 5 sierpnia.

Festiwal stacjonarnie odbywać będzie się w dniach 12-22, a w formule online w dniach 12-29 sierpnia. Mecenasem głównym festiwalu jest Miasto Wrocław. Nowe Horyzonty 2021 wspierane są też m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.