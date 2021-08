Krzysztof Ibisz twarzą kolejnej odsłony kampanii NEONET

Krzysztof Ibisz to kolejna gwiazda najnowszej kampanii NEONET – wcześniej w działania sieci zaangażowano Joannę Krupę i Michela Morana. Podobnie jak oni, słynny dziennikarz i prezenter jest bohaterem humorystycznego spotu, który odwołuje się do myśli przewodniej platformy komunikacyjnej „Mówisz – masz” - podkreślającej najwyższą jakość obsługi w sklepach NEONET, połączoną z optymalnym asortymentem i maksymalnie ułatwionym procesem wyboru. Działania kampanijne to kolejny etap tworzenia przez NEONET dla Klientów wiarygodnej i przyjaznej przestrzeni zakupowej w segmencie elektroniki domowej.

- Bardzo spodobał mi się humor zawarty w reklamach NEONET, dlatego chętnie zdecydowałem się na udział w tej kampanii. W spocie pokazujemy przede wszystkim technologię z perspektywy użytkownika, potrzebującego gotowych rozwiązań i zrozumienia ze strony specjalistów. Całość zawiera w sobie dużą dawkę dystansu, który także jest dla mnie bardzo ważne – mówi Krzysztof Ibisz.

Wizerunek ambasadora pojawi się w reklamach telewizyjnych i online, a także w niemal trzystu sklepach NEONET na terenie całej Polski.

- W NEONET zawsze skupiamy się na Kliencie i jego potrzebach, co oddaje nasze hasło „Porozmawiajmy o dobrych ofertach”. Trzeci już spot w ramach naszej aktualnej kampanii stanowi twórcze rozwinięcie tej idei. Cieszy nas, że Krzysztof Ibisz zdecydował się zostać jednym z ambasadorów naszej sieci. Dzięki jego wizerunkowi osoby aktywnej i wymagającej szybkich, sprawdzonych rozwiązań, pokazujemy, że dzięki naszej obsłudze każdy Klient szybko znajdzie sprzęt najlepiej dopasowany do swoich potrzeb – podkreśla Mieszko Sibilski, rzecznik prasowy grupy NEONET.

Za strategię, kreację i nadzór nad realizacją działań odpowiada agencja Opus B. Za współpracę z gwiazdą, Krzysztofem Ibiszem, odpowiada agencja STAR MANAGER. Działania swoim zasięgiem obejmą szeroką paletę mediów, w tym stacje telewizyjne, platformy VOD, różnorodne nośniki online, czy materiały POS.

Główny spot kampanii jest dostępny na profilu NEONET w serwisie YouTube.

NEONET to wiodąca polska sieć sprzedaży detalicznej, prowadząca niemal trzysta stacjonarnych sklepów w całej Polsce. Sieć prowadzi także obsługujący miliony użytkowników miesięcznie sklep online – neonet.pl.