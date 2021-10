>>> Obejrzyj film z całodziennej sesji zdjęciowej, zorganizowanej przez NEONET! <<<

Do końca świata i o jeden dzień dłużej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy działa nieprzerwanie od niemal trzydziestu lat i co roku, dzięki zaangażowaniu milionów Polaków, wspiera polską służbę zdrowia. Podczas 29. Finału WOŚP w 2021 r. padł kolejny rekord – zebrano ponad 210 mln zł na zakup sprzętów medycznych dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Swoją „cegiełkę” dołożyła do tego wyniku pani Julia z Gdyni, która wygrała licytację organizowaną przez NEONET. Przedmiotem aukcji była profesjonalna sesja zdjęciowa, zrealizowana według pomysłu zwycięzcy przez doświadczony zespół fotograficzny.

- Cieszą nas wszystkie działania, które angażują uczestników i pomagają promować aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. NEONET kolejny raz przyłącza się do licytacji na rzecz WOŚP, realizując aukcję wymarzonej sesji zdjęciowej. Tego typu podejście tworzy unikatowy klimat Finału i inspiruje innych do działania – Marcin Podstawka, Koordynator Działu Aukcji WOŚP.

- Jesteśmy niezmiernie dumni, że poprzez uczestnictwo w zbiórkach na rzecz Fundacji WOŚP, mamy realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Włożyliśmy sporo energii wraz z lokalną społecznością oraz partnerami marki NEONET, aby zaplanować wyjątkowe atrakcje i nagrody niespodzianki dla zwycięzców licytacji – Agnieszka Majewska, prezes Fundacji NEONET.

Niezwykłe wydarzenie na wyciągnięcie ręki

Zwyciężczyni wyjątkowej aukcji zdecydowała się na skorzystanie z wygranej atrakcji i przyjazd do Wrocławia w połowie maja. O najlepsze wrażenia podczas sesji zadbało grono specjalistów: fotograf, reżyser oświetlenia, scenograf, stylistka, artystka make-up, stylista fryzur, a także dział produkcji video contentu w NEONET.

Podczas tego całodniowego wydarzenia, pani Julii towarzyszyła najbliższa rodzina, mąż i córeczka. Ekipa realizacyjna zadbała o kameralną atmosferę zdjęć, których głównym motywem były zmysłowe stylizacje. Wybór tematu przewodniego sesji należał do zwyciężczyni aukcji, która przyznała, że było to wspólne marzenie jej oraz męża, a inspirację znalazła podczas przeglądania prac zawodowych fotografów.

Wspierając WOŚP i realizując marzenia

Sesja zdjęciowa zorganizowana przez NEONET nie była dla pani Julii debiutem przed obiektywem aparatu. Jak sama przyznała, ma już doświadczenie w byciu modelką. W ramach swojej pasji co jakiś czas uczestniczy w sesjach zdjęciowych. Udział w licytacji był więc formą połączenia hobby z aktywnością na rzecz innych.

- Nie spodziewałam się tak profesjonalnej obsługi, przerosło to moje oczekiwania odnośnie tego dnia. To była zdecydowanie najlepsza sesja w jakiej miałam okazję uczestniczyć, a cały dzień zapamiętam na bardzo długo. Jestem zadowolona, ponieważ z każdej stylizacji mogę wybrać jedno, fenomenalne zdjęcie – wspomina zwyciężczyni aukcji.

Pani Julia wraz z mężem ustalili sobie pułap dla aukcji i choć było kilka osób, które walczyły, to finalnie udało się im wygrać.

- Co roku z mężem bierzemy czynny udział w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i często szukamy aukcji, które są w jakiś sposób ciekawe i unikatowe. Cieszymy się, że udało nam się wylicytować sesję, a także, że mogliśmy odwiedzić Wrocław całą rodziną, za co serdecznie dziękuję organizatorom – dodaje pani Julia.

Dodatkowo na dobroczyńcę Fundacji WOŚP w studiu fotograficznym czekał prezent niespodzianka, przygotowany przez partnera NEONET, markę Remington.

W klimacie buduarowego romantyzmu

Dla lepszego uchwycenia przedstawionych przez zwyciężczynię inspiracji, marka NEONET zaangażowała do sesji doświadczonego w tematyce buduarowego romantyzmu fotografa. Radochna Śmigielska to profesjonalistka z ponad 10-letnim stażem, specjalizująca się w klimacie zmysłowych fotografii. Podczas całodziennej sesji, zespołowi produkcyjnemu udało się przygotować i sfotografować kilka różnych stylizacji.

- Stylistyka sesji sensualnej, zmysłowej jest mi dobrze znana, często wykonuję zdjęcia w takich klimatach. Jednak w tym przypadku, pani Julia podesłała mi inspiracje w konkretnym, buduarowym stylu i zależało mi na zachowaniu wszystkich detali. Tak zaplanowanych fotografii jeszcze nie wykonywałam, ale bardzo chciałam spróbować. Te stylizacje chodziły mi po głowie od dłuższego czasu, aż w końcu przydarzyła się świetna okazja. Jestem zadowolona, że nasze wizje się uzupełniły i zrobiliśmy rewelacyjne zdjęcia – komentuje Radochna Śmigielska, profesjonalny fotograf. – Ujęcie, które szczególnie lubię, to moment, gdy pani Julia leży na krześle w pozycji poziomej, a włosy opadają jej na ziemię. Finalnie to zdjęcie będzie obrócone do pionu, aby pokazać perspektywę ruchu. Bardzo niebanalnie.

Pani Julia w opinii fotografki poradziła sobie wzorowo w roli modelki, nie okazując oznak całodziennego zmęczenia. Elementem, który jest kluczowy dla sesji fotograficznych jest swoboda i dobre samopoczucie. W tym przypadku udało się uzyskać idealny balans. Pani Julia przyszła na plan optymistycznie nastawiona, z dobrą energią, co udało się uchwycić na zdjęciach.

Marka NEONET zapowiedziała, że wspólnie ze swoimi partnerami technologicznymi, już teraz pracuje nad listą atrakcyjnych licytacji, które zorganizuje na 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagra ponownie już 30 stycznia 2022 roku.