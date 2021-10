Nowy, większy salon NEONET w Kartuzach

Większy salon w znanej mieszkańcom okolicy

Nowy sklep NEONET znajduje się w parku handlowym przy ulicy Gdańskiej 49 w Kartuzach, naprzeciwko dotychczasowego punktu sieci, w sąsiedztwie sklepów innych popularnych marek, takich jak Action, Max Xavier czy Zoo Yellow. Dzięki temu klienci w łatwy sposób będą mogli zrobić wszystkie zakupy w jednym miejscu. Relokacja salonu do większego i bardziej nowoczesnego obiektu pozwoliła także na poszerzenie oferty dostępnych stacjonarnie produktów oraz ich lepszą ekspozycję, sprawiając, że zakupy staną się jeszcze bardziej wygodniejsze. Zmotoryzowani mieszkańcy Kartuz docenią też znajdujący się obok dogodny i funkcjonalny parking. Elektromarket będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-22:00, a w niedziele handlowe 10:00-18:00. Na terenie obiektu oprócz tradycyjnych zakupów w salonie, kupujący będą mogli również odbierać produkty zamówione za pośrednictwem strony internetowej neonet.pl.

- Nowy sklep w Kartuzach będzie funkcjonować w znanej klientom sieci lokalizacji, naprzeciwko naszej dotychczasowej siedziby. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców dotyczące szerszej oferty przenieśliśmy salon, zyskując więcej przestrzeni, co bezpośrednio wpływa na jego lepsze zatowarowanie oraz bardziej przejrzyste ułożenie produktów. Powiększyliśmy ekspozycję smartfonów, telewizorów i sprzętów do zabudowy. Dbając o komfort kupujących, alejki w salonie są szersze, a dostęp do towarów łatwiejszy. Wszystko zgodnie z najnowszymi standardami sieci NEONET – mówi Grzegorz Rathnau, Kierownik Sklepu NEONET w Kartuzach.

Święto zakupowych okazji

Z okazji otwarcia nowego sklepu dla mieszkańców Kartuz została przygotowana specjalna gazetka promocyjna, z produktami w atrakcyjnych cenach. Ponadto, na pierwszych 80 kupujących czekają bony rabatowe. Tego dnia będzie również obowiązywać promocja, w ramach której klienci będą mogli za jedyne 1 zł skorzystać z usługi transportu wraz z wniesieniem dla produktów z kategorii dużego AGD oraz telewizorów powyżej 40 cali i wartości zamówienia powyżej 1000 zł na terenie całego miasta. Na osoby, które tego dnia odwiedzą nowy salon czeka też szereg atrakcji w specjalnej strefie przed sklepem oraz eko-gadżety z logo sieci. Z kolei o godzinie 18:00 rozpocznie się wspólna zabawa „Gra w NEONET”, którą poprowadzi znany prezenter telewizyjny, Krzysztof Ibisz.

​W związku z trwającą pandemią COVID-19 podczas otwarcia sklepu obowiązywać będą aktualne obostrzenia. NEONET apeluje o noszenie wewnątrz sklepu maseczek, dezynfekcję rąk przed wejściem oraz zachowywanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi. Sieć zachęca także do wyboru płatności bezgotówkowych.

NEONET to wiodąca polska sieć sprzedaży detalicznej, prowadząca niemal trzysta stacjonarnych sklepów w całej Polsce. Sieć prowadzi także obsługujący miliony użytkowników miesięcznie sklep online – neonet.pl.