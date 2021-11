Kolejne dwa nowe sklepy sieci NEONET: w Dębnie i Kutnie

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET liczy już niemal 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. Relokacja salonów w Dębnie oraz Kutnie to kolejny krok w ramach rozwoju firmy, który pozwoli na dostosowanie ich do nowych standardów oraz pozytywnie wpłynie na doświadczenia zakupowe klientów.

NEONET w Dębnie z nową lokalizacją

Relokowany sklep NEONET w Dębnie został zlokalizowany w świeżo otwartym parku handlowym przy ulicy Siewnej. Salon został przeniesiony do większego lokalu posiadającego aż 350 m² powierzchni sprzedażo-wej, z ekspozycją dostosowaną do najnowszych standardów sieci, dzięki czemu klienci zyskają dostęp do jeszcze bogatszej oferty produktowej. Nowy obiekt znajduje się po drugiej stronie miasta, które rozdziela główna trasa komunikacyjna, biegnąca wzdłuż ulicy Kostrzyńskiej. Na zmotoryzowanych odwiedzających czeka natomiast 80 miejsc parkingowych. Na terenie parku handlowego na kupujących czekają także takie marki jak Kik i Sinsay, czy popularne markety: Netto, Intermarche, Bricomarche oraz stacja paliw Lotos. Sklep NEONET będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, a w soboty i niedziele handlowe w godzinach 9-19.

- Park handlowy, w którym mieści się nowy NEONET jest pierwszym tego typu obiektem w Dębnie, co stanowi praktyczne udogodnienie dla mieszkańców i pozwala im na kompleksowe zakupy w jednym miejscu. Większy salon z ekspozycją dostosowaną do najnowszych standardów sieci pozwoli także na rozszerzenie oferty dostępnych na miejscu produktów – podkreśla Konrad Płóciennik, Kierownik Sklepu NEONET w Dębnie.

NEONET w Kutnie przeniesiony do parku handlowego S1 Center

Sklep NEONET w Kutnie dotychczas mieścił się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieopodal stacji benzynowej. Nowy punkt znajduje się w parku handlowym S1 Center przy ulicy Żwirki i Wigury. W sąsiedztwie NEONET znajdują się obecnie różnorodne marki m.in. Action, TEDI, Sinsay, Kakadu Zoo czy Rossmann. Do dyspozycji odwiedzających jest przestronny parking, a także przystanki komunikacji miejskiej. Punkt NEONET będzie otwarty codziennie, również w niedziele handlowe, w godzinach 9-20.

- Ta lokalizacja oferuje kilka kluczowych udogodnień dla klientów. Nowy punkt NEONET w Kutnie jest przede wszystkim znacznie większy od poprzedniego. Jest to ponad 350 m², dzięki czemu mogliśmy zwiększyć ofertę dostępnych produktów. Atutem jest także duży parking, którego wcześniej brakowało. Dla klientów naszej sieci wydłużyliśmy również godziny otwarcia sklepu, by mogli oni zrobić zakupy w dogodnym dla siebie czasie – komentuje Michał Jagodziński, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

Atrakcje dla klientów na otwarcie sklepów

W dniu otwarcia na odwiedzających nowe sklepy NEONET w Kutnie i Dębnie będą czekać atrakcje oraz specjalne promocje. Pierwszych 50 klientów otrzyma od sieci kupon na kwotę 100 zł, a kolejnych 30 – bon o wartości 50 zł. Na chętnych, którzy wezmą udział w przygotowanej przez markę ankiecie, czekają paczki z ekologicznymi gadżetami od NEONET. Wśród upominków znajdą się m.in. bambusowe kubki czy zaślepki na kamerę w laptopie wykonane z pszenicy. Dodatkowo sieć przygotowała dwudniowe spotkanie z baristą, w ramach którego klienci odwiedzający sklepy w Kutnie i Dębnie, będą mogli odkryć smak RL9 COFFEE oraz poznać markę sygnowaną nazwiskiem Roberta Lewandowskiego.

Podczas otwarć obu sklepów obowiązywać będą aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi, respektowania zasady dystansu społecznego oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.