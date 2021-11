Black Friday w Polsce: na jakie oferty mogą liczyć klienci w 2021 roku?

Czarny piątek – jak wygląda zakupowe święto w Polsce?

Wywodzący się z USA Black Friday wypada zawsze w pierwszy piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia i oznacza otwarcie sezonu zakupów przed świętami Bożego Narodzenia. W Polsce to zakupowe święto nazywane jest Czarnym Piątkiem i odbywa się w ostatni piątek listopada. Tego dnia kupujący mogą liczyć na specjalne oferty oraz atrakcyjne obniżki cen, sięgające nawet kilkudziesięciu procent. Mimo że w Polsce Black Friday nie jest tak powszechnie praktykowany, jak w kulturze amerykańskiej, to konsumenci mogą oczekiwać równie zachęcających promocji.

Jak wynika z badania Tpay, 10% sprzedawców dla swoich klientów przygotowuje obniżki cen nawet przez cały listopad lub tydzień przed wydarzeniem w ramach tzw. Black Week. Z kolei 6 na 10 przedsiębiorców deklaruje, że najlepsze oferty pojawią się w dniach od 26 do 29 listopada, czyli do tzw. Cyber Monday. Tego dnia święto obchodzą sklepy internetowe i to tam konsumenci mogą spodziewać się licznych rabatów[1].

Black Friday 2021 – na co możemy liczyć?

Z badania przeprowadzonego przez operatora płatności Tpay wynika, że aż 9 na 10 sprzedawców obniży swoje ceny na Black Friday. Z kolei co dziesiąty z nich przygotuje dla swoich klientów kody rabatowe, co trzeci przedsiębiorca wprowadzi darmową dostawę, a co drugi dołączy do zamówień dodatkowe upominki. Większość sklepów zredukuje ceny swoich produktów nawet o 30%.[2]

- W Czarny Piątek wśród produktów z kategorii elektroniki użytkowej szczególnie dynamicznie rosła sprzedaż smartwatchy i smartbandów, bo aż 10-krotnie! Podobny wynik zanotowały sprzęty do uzdatniania powietrza: oczyszczacze, nawilżacze i grzejniki; widać, że konsumenci takim zakupem przygotowują się na nadchodzący sezon zimowy – mówi Tomasz Siedlecki z NEONET.

Kilkukrotnie rosła też sprzedaż telewizorów, i to tych najdroższych, a także komputerów oraz akcesoriów do nich. Z kategorii AGD popularnością cieszyły się produkty o mniejszych gabarytach: odkurzacze, ekspresy oraz urządzenia kuchenne, takie jak roboty i miksery.

- Najwyraźniej klienci wykorzystują Czarny Piątek do kupowania produktów, których zakup mieli od dłuższego czasu „z tyłu głowy” i wykorzystują świetne okazje pojawiające się tego dnia – dodaje Tomasz.

Oczekiwania zakupowe vs. rzeczywistość

Black Friday to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni roku. Za sukcesem zakupowego święta stoją przede wszystkim liczne promocje oferowane przez sklepy i obniżenie cen o nawet kilkadziesiąt procent, co przyciąga klientów. Dane Deloitte dotyczące ubiegłorocznego Black Friday pokazały, że ceny uległy zmniejszeniu w przypadku aż 45% wybranych do badania produktów. Najbardziej atrakcyjne promocje dotyczyły kategorii wearables (elektronika noszona, inteligentne czujniki), głośników typu smart oraz laptopów. Po wynikach raportu Gemius widać, że kupujący wyczekiwali ostatnich dni listopada aby dokonać zakupów, a także, że najczęściej wybierali produkty z kategorii AGD i RTV, modowej i beauty.[3]

Black Friday, czyli jak zaoszczędzić w święta

Nie jest zaskoczeniem, że coraz więcej osób korzysta z możliwości jakie oferują sklepy online. W wyniku pandemii konsumenci zmienili swoje nawyki zakupowe, które dziś stały się nie trendem, a codziennością. Szczególnie listopad jest dobrym okresem zakupowym, podczas którego kupujący mogą spodziewać się licznych promocji. Również szukając prezentów świątecznych okazuje się, że większość Polaków planuje zrobić zakupy w internecie[4]. Według raportu Gemius największą popularnością cieszą się produkty typu odzież i akcesoria, obuwie, kosmetyki i perfumy, książki, a także sprzęt RTV i AGD.[5] Wśród asortymentu wielu internetowych sklepów m.in. na neonet.pl dostępne są już bogate oferty smartfonów, laptopów, sprzętów AGD, telewizorów oraz konsol i gier komputerowych.

