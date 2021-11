NEONET w Nowym Dworze Gdańskim zmienia lokalizację

Atrakcje podczas otwarcia nowego sklepu

Już od czwartku na klientów relokowanego punktu NEONET w Nowym Dworze Gdańskim czekają atrakcyjne oferty. Marka przygotowała dla odwiedzających konkurs „Wyścig o kasę”, w ramach którego pierwszych 50 klientów otrzyma bony o wartości 100 złotych, a kolejnych 30 – kupony na kwotę 50 złotych. Promocje czekają także na także pozostałych kupujących, którzy zdecydują się na zakupy podczas trwania Black Weekend, rozpoczynającego się już w piątek 26 listopada i potrwają aż do poniedziałku 29 listopada, czyli do tzw. Cyber Monday. Dodatkowo każdy klient, który wypełni ankietę w nowym salonie, otrzyma zestaw ekologicznych upominków od NEONET (m.in. bambusowy kubek, zaślepka na kamerę w laptopie z pszenicy).

Nowy Dwór Gdański – komfortowe zakupy w NEONET

Mieszkańcy Nowego Dworu Gdańskiego zyskają możliwość zakupu elektroniki użytkowej w nowym sklepie NEONET już od 25 listopada. Punkt został przeniesiony z Galerii Żuławskiej do parku handlowego przy ulicy Warszawskiej. Dużym autem jest z pewnością położenie obiektu tuż przy węźle zjazdowym z trasy S7, który jest dobrze skomunikowany z miastem oraz zapewnia szybki dojazd również mieszkańcom pobliskich miejscowości.

- Nasza potrzeba relokacji wynikała ze zbyt małej przestrzeni dla Klientów, przepełnionej towarami. Dzięki przeniesieniu sklepu do parku handlowego, zyskaliśmy niemal 4 razy większą salę sprzedażową, w której najnowsze produkty elektroniczne są ułożone zgodnie z nowoczesnymi standardami i zachęcają Klientów do ich oglądania – komentuje Adam Piotrowski, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET. – W stosunku do poprzedniej lokalizacji, nasz salon zyskał również lepszą widoczność dzięki przestronnej witrynie oraz neonowi wskazującemu drogę.

W sąsiedztwie NEONET znajdują się m.in. Biedronka, Kik, Gzella, Polo Market, a także w niedalekiej odległości stacja benzynowa Orlen, restauracja McDonald’s oraz sklep budowlany Mrówka. Do dyspozycji gości jest dostępny przestrony parking oferujący 100 miejsc postojowych. Sklep NEONET będzie otwarty w tygodniu od godziny 9 do 19, w sobotę natomiast od 9 do 16, a w niedziele handlowe od 10 do 16.

Bezpieczne zakupy w NEONET

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET liczy już niemal 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. Podczas otwarcia punktu w Nowym Dworze Gdańskim obowiązywać będą aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi, respektowania zasady dystansu społecznego oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.