Atrakcje i promocje od NEONET w Sierpcu

Sieć NEONET w związku z otwarciem pierwszego sklepu w Sierpcu przygotowała dla swoich klientów weekend wyjątkowych atrakcji. Mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości już 16 grudnia będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty i dodatkowych rabatów na elektronikę domową. Osoby, które zakupią produkty większych rozmiarów i wydadzą minimum 1000 zł, będą mogli skorzystać na terenie Sierpca z transportu z wniesieniem za złotówkę. Dodatkowo klienci dokonujący tego dnia transakcji, otrzymają bony rabatowe na zakupy, które będą mogli wykorzystać przez cały weekend, aż do niedzieli handlowej 19 grudnia. Pierwszych 50 osób otrzyma bony na zakupy o wartości 100 zł, a kolejnych 30 - kupony w wysokości 50 zł.

Każdy kupujący, który wypełni ankietę w nowym salonie, otrzyma również zestaw ekologicznych upominków od NEONET (m.in. bambusowy kubek czy zaślepkę na kamerę w laptopie z pszenicy). Poza przygotowanymi promocjami, na wszystkich klientów sklepu NEONET czeka profesjonalny barista, który przez dwa dni będzie zapraszał do degustacji aromatycznej kawy oraz odpowiadał na pytania.

NEONET w Sierpcu – udogodnienia dla mieszkańców

Nowy sklep NEONET w Sierpcu, w województwie mazowieckim, mieści się w parku handlowym. Obiekt posiada dogodną lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 10 i wojewódzkiej nr 560, co ułatwi dostęp do salonu NEONET mieszkańcom całego powiatu sierpeckiego. Obiekt mieści się przy ulicy Konstytucji 3 Maja, na terenie dawnego dworca. Klienci sklepu mają do dyspozycji przestronny parking, oferujący 200 miejsc postojowych. Do punktu bez problemu można dojechać również komunikacją miejską, na co pozwala zlokalizowanie parku w samym centrum, tuż obok Dworca Autobusowego.

- Otworzenie sklepu w Sierpcu jest ważnym krokiem w rozwoju naszej sieci handlowej. Dzięki temu mieszkańcy powiatu sierpeckiego mogą mieć dostęp do zróżnicowanej oferty najnowszej elektroniki użytkowej w NEONET. Lokalizacja w centrum miasta oraz usytuowanie parku przy węźle komunikacyjnym drogi krajowej i wojewódzkiej pomiędzy Warszawą, Toruniem oraz Brodnicą, czyni go bardzo atrakcyjnym punktem zakupowym – komentuje Michał Jagodziński, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

NEONET w Sierpcu został urządzony zgodnie z najnowszymi standardami sieci. Sklep posiada niemal 400 m² powierzchni użytkowej oraz rozbudowaną ekspozycję produktów dla klientów. W sąsiedztwie NEONET znajdują się takie marki jak Pepco, Lewiatan czy Netto. Salon będzie otwarty w tygodniu od godziny 9 do 20, w soboty od 10 do 20, a w niedziele handlowe od 10 do 18.

Bezpieczne zakupy

Podczas otwarcia sklepu NEONET w Sierpcu obowiązywać będą aktualne obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Klienci są zobowiązani do noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi, respektowania zasady dystansu społecznego oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.