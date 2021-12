Cisza na wagę złota, technologie jutra w suszarkach automatycznych

Konsument vs. technologia

Rozwijając swoje technologie w sprzętach domowych producenci dopasowują je do stylu życia i potrzeb użytkowników. Dziś czynnikiem decydującym o wyborze konkretnego sprzętu przez konsumentów jest już nie tylko bezawaryjność, ale także dodatkowe funkcje i komfort użytkowania. W pełnym hałasu i zabiegania życiu codziennym chwile ciszy i spokoju wydają się być na wagę złota dla przeciętnego użytkownika. Jest to szczególnie ważna kwestia przy sprzęcie elektronicznym, który pracuje długo i często. Z tego powodu wielu producentów, wprowadza do swojej oferty jeszcze cichsze produkty AGD. Jest to szczególnie ważna kwestia, ponieważ są one użytkowane są w gospodarstwach domowych każdego dnia.

Najbardziej pożądana funkcja w sprzętach AGD – tryb cichej pracy

Na rynku pojawia się dziś coraz więcej produktów elektronicznych zapewniających cichą pracę, m.in. nowoczesne pralki, lodówki, okapy, odkurzacze czy suszarki automatyczne. W przypadku tych ostatnich, warto jest wspomnieć o suszarce Whirlpool W7 D94WB PL z linii Supreme Silence, której poziom hałasu to jedynie 59 dB. Jak Whirlpool osiągnął tak cichą pracę? Jest to zasługa specjalnego silnika, konstrukcji pochłaniającej hałas oraz precyzyjnego wykonania, co w efekcie finalnym ogranicza wibracje do minimum.

- W Whirlpool wierzymy, że dobre samopoczucie zaczyna się w domu, więc koncentrujemy się na tym aby nasze urządzenia nie tylko ułatwiały życie, ale robiły to w najbardziej przyjazny sposób. Cisza pozwala użytkownikom naszych sprzętów elektronicznych odpocząć od hałasu oraz zrelaksować się, a także spokojnie uśpić dziecko czy bez zakłóceń posłuchać ulubionej muzyki. Jest to również wspólna cecha łącząca nasze urządzenia z różnych kategorii produktowych.– komentuje Piotr Blajerski, Digital Activation Specialist w Whirlpool Polska.

Polski konsument i suszarka automatyczna

Polacy na przestrzeni kilku ostatnich lat coraz chętniej kupują sprzęty AGD, co potwierdzają dane sprzedażowe NEONET z ostatniego roku. W samym okresie od stycznia do października 2021 roku rynek suszarek w Polsce zanotował wzrost o ponad 60% w stosunku do analogicznego okresu. W tym czasie marka Whirlpool ze swoją linią suszarek Supreme Silence, była jednym z najchętniej wybieranych producentów.

- Wyniki za ostatnie 10 miesięcy pokazują, że Klienci coraz częściej wybierają suszarki o większej ładowności oraz lepszej klasie energetycznej. Suszarki o ładowności większej niż 8 kg stanową już ponad 30% sprzedaży na rynku, czyli więcej niż w poprzednim roku. Z kolei suszarki o klasie energetycznej A+++ stanowią blisko połowę sprzedaży i to też jest oznacza duży wzrost rok do roku. – podkreśla Krystian Frączyk, Category Manager w Dziale Zarządzania Produktami MDA/SDA w NEONET.

Wyniki te świadczą o tym, że nowoczesny konsument podczas zakupu sprzętu AGD oprócz niezawodności i atrakcyjnej ceny, poszukuje także komfortu oraz wydajności energetycznej.

Suszarka Whirlpool – krok w stronę nowych technologii

Suszarki Whirlpool z serii Supreme Silence stanowią uosobienie nowoczesnych technologii. Suszarki te osiągają poziom głośności nie przekraczający 60 dB, a dodatkowo wpisują się w trendy sprzedażowe – posiadają ładowność do 9 kg oraz klasę energetyczną A+++. Modele Whirlpoola wyposażone są również w funkcję 6 Zmysł, która samodzielnie i optymalnie dobiera parametry suszenia, odciążając tym samym użytkownika. Posiadają także samoczyszczący się filtr kondensatora.

Suszarki Supreme Silence dzięki zastosowanej w nich technologii, nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale również pomagają zachować tkaniny w dobrym stanie. Ubrania nie kurczą się, a po wyciągnięciu z suszarki są łatwiejsze w prasowaniu oraz przyjemnie miękkie. Z kolei technologia Fresh Care+ sprawia, że ubrania nawet po 6 godzinach od zakończenia cyklu suszenia pozostają ciepłe, świeże i bez zagnieceń.

Na kanale YouTube, NEONET przygotował dla konsumentów wideo z recenzją najnowszej suszarki z serii Supreme Silence. Dodatkowo do 31 stycznia 2022, kupując zestaw Whirlpool – pralkę i suszarkę, można odzyskać od producenta cashback w wysokości 500 zł.