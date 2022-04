Sieć NEONET z pierwszym sklepem w Łomiankach

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET liczy prawie 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. Otwarcie pierwszego sklepu w Łomiankach jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanym planie rozwoju firmy, który zakłada szerokie dotarcie do klientów miast poniżej 200 tys. mieszkańców oraz dostarczenie im najlepszej oferty z elektroniką użytkową.

Pierwszy elektromarket NEONET w Łomiankach

Pierwszy sklep NEONET w Łomiankach został zlokalizowany w parku handlowym Prochownia Łomianki, który znajduje się przy głównej ulicy handlowej miasta. W przestronnym obiekcie o powierzchni 5500 mkw oprócz sklepu NEONET, znajdują się także Tedi, ZooZoo, Rossmann, Santander czy Kross, a w bliskim sąsiedztwie także supermarket Lidl. Na zmotoryzowanych klientów centrum czeka przestrony parking, liczący 150 miejsc postojowych. Do parku handlowego można dostać się również komunikacją miejską, a przystanki zlokalizowane są naprzeciwko obiektu.

- Otwarcie sklepu w Łomiankach to znaczna zmiana dla mieszkańców miasta, ponieważ dotąd najbliższe sklepy zlokalizowane były m.in. w Kobyłce i Nowym Dworze Mazowieckim. Nowy punkt NEONET zapewni naszym Klientom duży komfort, m.in. dzięki bogatej ofercie asortymentu, w tym produktów premium – komentuje Paweł Kondracki, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

Punkt NEONET w Łomiankach będzie posiadał 370 mkw powierzchni handlowej, nowoczesny wystrój, dostosowany do najnowszych standardów marki oraz bogatszy asortyment od salonów sieci z sąsiadu-jących regionów. Zamówione produkty, mieszkańcy miasta będą mogli odebrać w nowym sklepie nawet w ciągu godziny. NEONET w Łomiankach będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9-20, a w niedziele handlowe od 10 do 18.

Atrakcje w dniu otwarcia

Podczas wielkiego otwarcia 11 kwietnia na klientów sklepu NEONET czekać będzie profesjonalny barista, serwujący aromatyczną, świeżo mieloną kawę Lavazza wraz ze słodkim upominkiem. Tego dnia nie zabraknie również promocji na AGD i elektronikę m.in. 50% rabatu na drugi produkt AGD do zabudowy, 10% zniżki na laptopy czy też 15% na lodówki, pralki, ekspresy i odkurzacze. Na chętnych, którzy wezmą udział w przygotowanej przez markę ankiecie, czekają paczki z ekologicznymi gadżetami od NEONET. Wśród upominków znajdą się m.in. bambusowe kubki czy zaślepki na kamerę w laptopie wykonane z pszenicy.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, od 28 marca został zniesiony obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych (poza placówkami medycznymi). Zasady te będą obowiązywać również podczas otwarcia nowego sklepu w Łomiankach. Sieć NEONET zachowuje pozostałe środki bezpieczeństwa, zachęca do dezynfekcji rąk oraz do wyboru płatności bezgotówkowych.