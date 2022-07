Sieć NEONET otwiera pierwszy sklep w Sławnie

Od początku roku NEONET sukcesywnie otwiera nowe sklepy oraz relokuje bieżące placówki, dostosowując je do najnowszych standardów. Otwarcie pierwszego sklepu NEONET w Sławnie to kolejny krok sieci, dzięki któremu mieszkańcy miast poniżej 200 tys. mieszkańców zyskują dostęp do bogatej oferty elektroniki użytkowej. To już 7 sklep sieci otwarty lub relokowany w tym roku. Pod brandem marki działa obecnie niemal 300 marketów stacjonarnych oraz dwa sklepy internetowe - neonet.pl i neo24.pl.

Lokalizacja w centrum Sławna

NEONET w Sławnie został zlokalizowany przy ulicy Polanowskiej 18, w nowej galerii na mapie miasta. Świeżo wybudowany, liczący ponad 18 tys. mkw. park handlowy jest największym obiektem zakupowym w Sławnie. Docelowo pomieści on 11 lokali usługowych wraz z operatorem głównym, myjnią samochodową oraz przestronnym parkingiem na ponad 200 miejsc postojowych. Obiekt wyróżnia się bardzo dogodną lokalizacją - tuż przy zjeździe na obwodnicę miasta, zapewniającą szybki dojazd również mieszkańcom okolicznych rejonów. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się też dworzec PKP i PKS. Na trasie Słupsk – Sławno kursuje natomiast linia autobusowa Nord 107, dowożąca pasażerów pod park handlowy.

- Otwarcie sklepu NEONET w Sławnie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom zakupowym Klientów, którzy do tej pory korzystali z salonów oddalonych o 25-40 km od naszego miasta. Umiejscowienie salonu w centrum Sławna, w pobliżu najważniejszych instytucji i usług, tuż przy węźle komunikacyjnym, czyni go niezwykle atrakcyjnym punktem na zakupowej mapie regionu – komentuje Grzegorz Borowiec, Kierownik Sklepu NEONET w Sławnie.

NEONET w Sławnie będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, zaś w niedziele handlowe 10-18. W sklepie będzie możliwość odbioru zamówień internetowych nawet w ciągu 1 h. Oprócz NEONET, tego samego dnia w parku handlowym zaczną działać Lidl, Pepco i Kik. W obiekcie funkcjonują już CCC, Tedi, Martes Sport, Rossman i Kaes. Tak duża różnorodność marek pozwoli mieszkańcom Sławna dokonywać kompleksowych zakupów w jednym miejscu.

Niespodzianki na otwarciu

W dniu otwarcia nowego salonu, NEONET przygotował dla odwiedzających liczne promocje na elektronikę użytkową. Klienci będą mogli liczyć m.in. na rabat 50% na zakup drugiego sprzętu AGD do zabudowy, 20% zniżki na lodówki, zamrażarki, suszarki i pralki, zakup laptopa z 10% upustem czy też otrzymać bon 50 zł za każde wydane 500 zł na smartfony oraz smartwatche. Zakupy umilać będzie świeżo mielona kawa Lavazza, serwowana na miejscu przez profesjonalnego baristę.

Eko upominki dla klientów

Rozwijając swoją sieć, NEONET dba także o środowisko naturalne, jednocześnie zachęcając klientów do ekologicznych rozwiązań. Firma jako pierwsza na rynku elektromarketów wprowadziła we wszystkich swoich sklepach w pełni biodegradowalne torby na zakupy z biopolimeru ze skrobi ziemniaczanej. Po wyrzuceniu ich do pojemnika z bioodpadami, już po 45 dniach rozkładają się one na biomasę. Klienci odwiedzający nowy sklep w Sławnie w dniu otwarcia, mogą liczyć również na paczki z ekologicznymi gadżetami od marki, w których znajdą m.in. bambusowe kubki czy zaślepki na kamerę w laptopie, wykonane z tworzywa z pszenicy.