NEONET w Sandomierzu przenosi się do Galerii Królewskiej

Ogólnopolska sieć sklepów z asortymentem AGD, RTV, IT, GSM nieustannie realizuje strategię rozwoju, przenosząc salony w miejsca atrakcyjniejsze sprzedażowo. Także teraz, w Sandomierzu, przywita swoich klientów w całkiem nowej lokalizacji, w centrum miasta.

- Nowy salon NEONET będzie się znajdował w Galerii Królewskiej, co czyni go znacznie bardziej dostępniejszym niż w przypadku starej lokalizacji w sąsiedztwie obwodnicy. Jego zalety to duży, wygodny parking, oraz nowoczesna, otwarta ekspozycja, dzięki której klienci będą mogli obejrzeć dokładnie każdy interesujący ich produkt: od telewizorów, laptopów, telefonów, po duże AGD i sprzęty do zabudowy – informuje Sebastian Dzierżak, regionalny kierownik sprzedaży w NEONET. – W dniu otwarcia szykujemy wiele akcji promocyjnych, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich na to wydarzenie – dodaje.

15 grudnia – oprócz obniżek i promocji na cały asortyment – na klientów będą czekać również inne atrakcje: pierwszych 100 osób, które przybędą w tym dniu do NEONET, otrzyma bony zakupowe o wartości 100 lub 50 zł. Każdy będzie mógł wziąć udział w licytacji paragonów, podczas której co godzinę do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe, m.in.: nawigacje, czajniki, blendery czy aparaty fotograficzne.

Tego dnia nie trzeba się też będzie martwić o transport. Sprzęty wielkogabarytowe o wartości powyżej 1000 zł będą dowożone do klientów za symboliczną złotówkę. Ponadto istnieje możliwość dokonania zakupów z wykorzystaniem rat 0%. A jeśli zdarzy się, że poszukiwanego produktu nie będzie na miejscu, można go od razu zamówić przez Internet na www.neonet.pl. Zakupioną w ten sposób rzecz można potem bezpłatnie odebrać w salonie.

Nowy salon NEONET w Galerii Królewskiej będzie czynny 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty w godzinach: 9.00-20.00 oraz w niedziele 10.00-18.00. W dniu Wielkiego Otwarcia, 15 grudnia, pierwszych klientów powita od godziny 11.00.

To kolejna grudniowa inwestycja NEONET po zeszłotygodniowym otwarciu w Pleszewie. Otwierając kilkadziesiąt sklepów rocznie, spółka udowadnia, że jest jedną z najbardziej rozwojowych firm w branży. W 2017 roku nie zamierza zwalniać tempa.

Więcej informacji na temat otwarcia:

https://www.neonet.pl/wielkie-otwarcie-sandomierz.html