NEONET otwiera nowy salon w Lubaniu

NEONET w Lubaniu będzie oferował bogaty asortyment markowych sprzętów gospodarstwa domowego, RTV i elektroniki użytkowej, począwszy od lodówek, kuchenek, pralek, telewizorów, odkurzaczy, po smartfony, laptopy, nawigacje. Nowy salon będzie mieścił się w atrakcyjnej lokalizacji, co z pewnością docenią Klienci.

- Centrum Handlowe Inbag mieszczące się przy placu Szarych Szeregów 1, w którym zostanie otwarty nasz salon, to nowoczesne, dwupoziomowe centrum handlowe usytuowane w pobliżu dworca autobusowego, a więc w lokalizacji dogodnej nie tylko dla mieszkańców Lubania, ale również jego okolic. Dodatkowe zalety tego miejsca to sąsiedztwo innych sklepów oraz duży parking – mówi Marek Staliś, regionalny kierownik Sprzedaży w NEONET. – Mamy jeszcze jeden atut – to duża powierzchnia ekspozycyjna, aż 350 m2, na których Klienci będą mieli do dyspozycji sprzęt AGD, RTV, IT, GSM, FOTO, NAVI i wszelkie akcesoria z tym związane. Warto również wspomnieć, że nasz salon będzie pierwszym punktem NEONET w Polsce z nowym wystrojem wnętrza – dodaje.

23 lutego – w dniu Wielkiego Otwarcia w Lubaniu – na Klientów NEONET będzie czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Pierwszych 30 osób, które odwiedzą salon w dniu otwarcia, otrzyma bony o wartości 100 zł, następnych 70 odwiedzających otrzyma bony o wartości 50 zł. Wszyscy Klienci będą mogli wziąć udział w licytacji paragonów – co godzinę będzie można wygrać cenne nagrody, m.in.: telewizory, smartwatche, kamery sportowe, głośniki, grille elektryczne, ekspresy ciśnieniowe czy suszarki. Imprezę poprowadzą moderatorzy oraz DJ, a w jej trakcie będzie można wziąć udział w prezentacjach wielu produktów oraz skorzystać z atrakcyjnych okazji.

Nowy salon w Lubaniu będzie otwarty 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty w godzinach

9:00-20:00 oraz w niedziele w godzinach 10.00-17:00.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.neonet.pl/wielkie-otwarcie-luban