NEONET z nowym, większym salonem w Ciechocinku

NEONET w Ciechocinku będzie oferował bogaty asortyment markowych sprzętów gospodarstwa domowego, RTV i elektroniki użytkowej, począwszy od lodówek, kuchenek, pralek, telewizorów, odkurzaczy, po smartfony, laptopy, nawigacje. Nowy salon będzie mieścił się jeszcze bliżej centrum, co z pewnością docenią Klienci.

- NEONET w Ciechocinku funkcjonował do tej pory na ulicy Stolarskiej, pod adresem 4A. Choć nasza lokalizacja zmienia się nieznacznie, bo przenosimy się dosłownie o jedną ulicę dalej, to zmiany w środku będą widoczne gołym okiem – mówi Paulina Budzińska, regionalny kierownik sprzedaży w NEONET. – Wśród atutów nowego salonu trzeba wymienić niemal trzykrotnie większą niż dotychczas powierzchnię - 260 m2, nowy wystrój wnętrza, ekspozycję otwartą i duży parking z wygodnym dojazdem pod sam sklep. W nowym salonie znajdzie się cały asortyment znany już Klientom NEONET w Ciechocinku, a także wiele nowości z kategorii AGD, RTV, IT, GSM, FOTO i NAVI oraz wszelkie akcesoria z tym związane – dodaje.

27 kwietnia – w dniu Wielkiego Otwarcia w Ciechocinku – na Klientów NEONET będzie czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Pierwszych 50 osób, które odwiedzą salon w dniu otwarcia, otrzyma bony o wartości 50 zł, a wszyscy Klienci będą mogli wziąć udział w licytacji paragonów – co godzinę będzie można wygrać cenne nagrody, m.in.: blender sportowy, szczoteczkę elektryczną czy radiobudzik. Imprezę poprowadzą moderatorzy oraz DJ, a w jej trakcie będzie można skorzystać z licznych obniżek oraz zobaczyć prezentacje wielu produktów.

Nowy salon w Ciechocinku będzie otwarty 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach

9:00-18:00, w sobotę w godzinach 9:00-16:00 oraz w niedziele w godzinach 10:00-14:00.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.neonet.pl/wielkie-otwarcie-ciechocinek