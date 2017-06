Nowy salon NEONET w Chojnowie

NEONET w Chojnowie będzie oferował bogaty asortyment markowych sprzętów gospodarstwa domowego, RTV i elektroniki użytkowej, począwszy od lodówek, kuchenek, pralek, telewizorów, odkurzaczy, po smartfony, laptopy, nawigacje. Nowy salon mieści się w atrakcyjnej lokalizacji, w pobliżu innych punktów handlowo-usługowych i dużego supermarketu co z pewnością docenią Klienci.

- Sieć NEONET stale się powiększa. W minionym roku konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą strategię rozwoju przede wszystkim w miastach poniżej 200 tys. mieszkańców. – mówi Bartosz Piotrowski, dyrektor działu rozwoju NEONET. – Nasz najnowszy salon w Chojnowie to aż 250 m2 przestrzeni zaaranżowanej według najnowszych trendów i wypełnionej nowościami z kategorii AGD, RTV, IT, GSM, FOTO i NAVI oraz wszelkimi akcesoriami z nimi związanymi. Placówka posiada ekspozycję otwartą i duży parking przylegający bezpośrednio do sklepu. Dodatkowym atutem jest też bliskość supermarketu i innych punktów handlowo-usługowych, dzięki czemu Klienci mogą zrobić kompleksowe zakupy w jednym miejscu – dodaje.

29 czerwca – w dniu Wielkiego Otwarcia w Chojnowie – na Klientów NEONET będzie czekało mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Pierwszych 10 osób, które odwiedzą salon w dniu otwarcia, otrzyma bony o wartości 100 zł, kolejnych 40 osób otrzyma bony o wartości 50 zł, a wszyscy Klienci będą mogli wziąć udział w licytacji paragonów – co godzinę będzie można wygrać cenne nagrody, m.in.: blender sportowy, szczoteczkę elektryczną czy radiobudzik. Imprezę poprowadzą moderatorzy oraz DJ.

Nowy salon w Chojnowie będzie otwarty 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach

9:00-18:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00-16:00.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.neonet.pl/wielkie-otwarcie-chojnow.html