NEONET z nowym salonem w Ostródzie

Dzięki przebudowie sklepu dostępna oferta mogła zwiększyć się do wszystkich kategorii produktowych, jakie oferuje sieć NEONET. Dostępny asortyment to przede wszystkim duże sprzęty AGD jak lodówki, kuchenki, pralki, sprzęt RTV jak telewizory, odkurzacze oraz IT, czyli laptopy i komputery. Ponadto w ofercie znajdą się wszystkie urządzenia elektryczne przydatne w gospodarstwie domowym oraz najnowsze trendy technologiczne.



Przeprowadziliśmy renowację sklepu NEONET w Ostródzie, aby zapewnić lepszą ekspozycję oferowanych produktów oraz umożliwić testowanie sprzętów na miejscu. W sumie 300m2 zaprojektowanych według najnowszych trendów, zapewnia swobodę w poruszaniu się po sklepie. Do dyspozycji klientów jest parking Galerii Mazurskiej, w której mieści się nowy salon NEONET. Daje to możliwość zrobienia kompleksowych zakupów w jednym miejscu, co jest dużym atutem, pozwalającym zaoszczędzić klientom cenny czas – mówi Adam Maciejewski, Regionalny Kierownik Sprzedaży NEONET.



W dniu otwarcia wszyscy klienci będą mogli skorzystać ze specjalnie przygotowanych promocji: dowóz za złotówkę wraz z wniesieniem sprzętu i przygotowaniem do pracy, głośnik Bluetooth za złotówkę przy zakupie smartfona oraz dowóz, wniesienie, montaż i konfiguracja telewizora Smart TV i Wi-Fi na miejscu w cenie 1zł. Ponadto sklep będzie oferował również raty 0% na zakup niezbędnych urządzeń.



Nowy salon NEONET będzie otwarty przez 7 dni w tygodniu w tych samych godzinach, co dotychczas: od poniedziałku do piątku od 9 do 20, w soboty od 9 do 18, a w niedziele od 9 do 16.



Rewitalizując swoje salony, NEONET stara się podążać za trendami i oferować najwyższy poziom jakości obsługi klientów. Nowa przestrzeń pozwala na ekspozycję większej ilości towarów, dzięki czemu lepiej można poznać całą ofertę sieci.