NEONET w Słupsku zmienia adres

O nowym salonie mówi Robert Machała, regionalny kierownik sprzedaży NEONET: - Przenieśliśmy się dosłownie kawałek dalej, ale zmiana jakościowa jest duża. Nowy salon to nowa, otwarta ekspozycja, możliwość wygodnego przetestowania urządzeń na miejscu, parking i ponad 300 mkw. powierzchni handlowej – wymienia. – Jest jeszcze jeden atut nowa lokalizacja mieści się przy Galerii Jantar, dzięki czemu klienci mogą zrobić kompleksowe zakupy w jednym miejscu i tym samym zaoszczędzić czas – dodaje.

Do nowego salonu warto przyjść w dniu Wielkiego Otwarcia nie tylko, by zrobić wygodnie zakupy - tego dnia będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych promocji i konkursów. Zwycięzcy Wyścigu Po Kasę, czyli klienci, którzy pojawią się tego dnia jako pierwsi, zostaną nagrodzeni bonami o wartości 100 i 50 złotych. Ponadto w Licytacji Paragonów co godzinę będzie można wygrać między innymi szczoteczkę elektryczną, ekspres do kawy czy blender sportowy. Dodatkowo podczas weekendu otwarcia (czyli od 27.07 do 2.08) będzie można dokonać zakupów z wykorzystaniem rat 0%, a dowóz dużych telewizorów i AGD w granicach miasta będzie kosztował symboliczną złotówkę.

Jeśli zdarzy się, że poszukiwanego produktu nie będzie na miejscu, można go od razu zamówić przez Internet na www.neonet.pl. Zakupioną w ten sposób rzecz można później odebrać bezpłatnie w salonie. Łącząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych ze sprzedażą internetową, marka NEONET zapewnia swoim klientom wybór spośród blisko 17 000 produktów elektroniki użytkowej, sprzętów AGD i IT.

Po weekendzie otwarcia zakupy w nowym salonie będzie można zrobić od poniedziałku do soboty w godzinach 9:30 – 19:30 i w niedziele między 10:00 a 18:00.