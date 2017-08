NEONET w Opocznie przenosi się do Centrum Handlowego Retail Park

W nowym salonie klienci znajdą wszystkie dostępne dotychczas produkty oraz wiele nowych urządzeń, które będzie można również przetestować na miejscu. Sebastian Dzierżak, regionalny kierownik sprzedaży NEONET zachwala nową lokalizację: - Zmiana adresu to dobre wieści dla naszych klientów. Nowy salon ma nową, otwartą ekspozycję, dużo miejsca na przetestowanie sprzętu oraz wygodny parking. Z pewnością zaletą nowego miejsca jest również bliskie sąsiedztwo innych sklepów, co umożliwia zrobienie kompleksowych zakupów – wymienia. - Jesteśmy przekonani, że klienci docenią zmiany, które z myślą o nich wprowadziliśmy i będą odwiedzali nas równie chętnie co dotychczas – dodaje.

Jeśli zdarzy się, że poszukiwanego produktu nie będzie na miejscu, można go od razu zamówić przez Internet na www.neonet.pl. Zakupioną w ten sposób rzecz można później odebrać bezpłatnie w salonie. Łącząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych ze sprzedażą internetową, marka NEONET zapewnia swoim klientom wybór spośród blisko 17 000 produktów elektroniki użytkowej, sprzętów AGD i IT.

Otwarcie nowego salonu NEONET to okazja dla klientów na zrobienie tańszych zakupów – większość asortymentu RTV, AGD, IT i GSM zostanie przeceniona w ramach akcji „Extra Rabat”, a pierwszych stu klientów, którzy odwiedzą sklep tego dnia, otrzyma dodatkowe bony uprawniające do jeszcze większych zniżek.

Po weekendzie otwarcia zakupy w nowym salonie będzie można zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 9:00 – 16:00 i w niedzielę między 10:00 a 16:00.