Gwiazdy Jakości Obsługi 2018 powędrowały do rąk laureatów

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11:30 rejestracją gości, inauguracja Gali miała miejsce o godzinie 12:00. Organizatorzy wydarzenia podsumowali jego wyniki, omówili zmiany, jakie zaszły w stosunku do roku poprzedniego, a następnie przeszli do wręczania nagród. Reprezentanci uhonorowanych marek odbierali statuetki z rąk prowadzącej galę, znanej między innymi z Kabaretu Moralnego Niepokoju, aktorki Katarzyny Pakosińskiej. Po części oficjalnej przyszedł czas na uroczysty bankiet, który był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń.