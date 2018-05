NEONET odda pieniądze za telewizory, jeśli Polacy wejdą do półfinału!

Wielu zagorzałych kibiców przygotowuje się do największego wydarzenia sportowego tego roku. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 odbędą się w Rosji. Po rozegraniu trzech meczów - kolejno z Senegalem, Kolumbią i Japonią - dowiemy się, czy Polska drużyna przejdzie do 1/8 finału, skąd już niewiele będzie ją dzielić od znalezienia się w półfinale.

Mundial to ważne i emocjonujące wydarzenie dla wielu kibiców, szczególnie w tym roku, gdy polska reprezentacja awansowała do turnieju w tak dobrym stylu. Obserwujemy w ostatnim czasie wzmożone zainteresowanie dużymi telewizorami, ta moda wzrasta zwłaszcza przed takimi wydarzeniami sportowymi, jak turniej w Rosji. Dlatego chcieliśmy odpowiedzieć na ten trend, a przy okazji wyrazić naszą radość i wiarę w umiejętności polskich piłkarzy, rozpoczynając kampanię promocyjną, w ramach której klienci mogą otrzymać zwrot gotówki za zakupiony telewizor – mówi Magdalena Wiewiór, Dyrektor Działu Komunikacji Marketingowej, NEONET.

Przeżywanie piłkarskich emocji i oglądanie meczu jest o wiele bardziej emocjonujące na dużym ekranie, dlatego wielu kibiców na to wydarzenie planuje zakup nowego sprzętu. NEONET postanowił wziąć udział we wspólnym kibicowaniu, startując z wyjątkową, ogólnopolską akcją promocyjną „Oddajemy kasę za telewizory!”. Jeśli reprezentacja Polski znajdzie się w 1/2 finału, to klienci, którzy dokonali zakupu telewizorów w dniach od 24 maja do 13 czerwca i zarejestrowali się na stronie https://www.neonet.pl/oddajemy-kase-za-tv-formularz.html, otrzymają 50% zwrotu za zakupiony sprzęt. Promocją objęta jest szeroka oferta telewizorów od 48 do 75 cali, które pozwolą na przeniesienie stadionowych emocji do naszych domów.

W czasie trwania tej akcji, kibice mogą skorzystać z promocji „Wymień mały na duży”, w ramach której wybrane telewizory będą sprzedawane z rabatem nawet do 750 zł. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wpisanie kodu rabatowego MUNDIAL podczas składania zamówienia. Po tym kroku cena telewizora zostanie automatycznie obniżona.

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej z pewnością przyniosą wiele emocji. Warto już teraz zadbać o to, by były możliwie jak największe.