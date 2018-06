NEONET realizuje zapowiedziany plan ekspansji. W styczniu sieć przeniosła swój brzeski salon z ulicy Królowej Jadwigi 3a do nowo powstałego budynku przy ulicy Kościuszki 66g. Miesiąc później sieć otworzyła swój drugi sklep w Białymstoku, zlokalizowany w parku handlowym przy dworcu, oraz pierwszy sklep w Biłgoraju, który został usytuowany przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 19.

- W ubiegłym roku otworzyliśmy lub zrelokowaliśmy 30 sklepów i rozpoczęliśmy zakrojony na szeroką skalę proces rewitalizacji naszych salonów. W tym roku kończymy pierwszy kwartał, mając na koncie jedną trzecią ubiegłorocznego wyniku, więc można powiedzieć, że wystartowaliśmy z impetem - mówi Bartosz Piotrowski, dyrektor działu rozwoju NEONET. – W planach mamy kolejne remonty i relokacje, ale również otwarcia nowych salonów – między innymi w miejscowościach spełniających nasze założenia strategiczne, a więc tych o liczbie ludności nieprzekraczającej 200 tysięcy mieszkańców - dodaje.

Lata doświadczeń

Grupa NEONET jest jednym z liderów rynku AGD, RTV, IT, akcesoria i multimedia. Powstała w 1991 roku w Polsce i obecnie skupia sieć blisko 300 salonów sprzedaży w całym kraju. Oferuje najwyższej klasy markowe produkty zarówno w swoich sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym www.neonet.pl. Misją Grupy NEONET jest, by Klienci dokonali najlepszego dla siebie wyboru sprzętu RTV, AGD i IT oraz mogli w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością. Wysoki poziom usług i zaufanie Klientów przyniosły Grupie NEONET wiele znaczących nagród i wyróżnień, m.in.: Gwiazda Jakości Obsługi, Laur Klienta i Konsumenta czy tytuł Created in Poland Superbrands. W 2016 roku NEONET dołączył do międzynarodowej grupy zakupowej E-Square.