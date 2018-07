Sklep internetowy NEONET jednym z najlepszych w sieci wg. rankingu Koszyk Roku 2018

Badanie Koszyk Roku ma za zadanie wyłonić najlepsze polskie sklepy internetowe. Pierwszą, a zarazem główną częścią badania, była analiza procesu zakupowego w sklepach online, dokonana przez ekspertów. Wskazali oni najbardziej użyteczne rozwiązania, wykorzystane przez podmioty biorące udział w badaniu. Za ten etap odpowiedzialna była firma Twisto zajmująca się rozwiązaniami e-płatności w e-commerce.

Druga część badania przygotowana została przez firmę EDISONDA, która specjalizuje się w tematyce user experience i pomaga sklepom internetowym lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników. W ramach badania przeprowadzono 250 testów, skupiających się na emocjach towarzyszących klientom podczas procesu zakupowego. W efekcie przygotowano listę elementów uznanych za najbardziej atrakcyjne. Należą do nich m.in. dostępność różnorodnych metod dostawy czy kontrola nad danymi.

Na 4. miejscu w rankingu znalazł się sklep Neonet.pl, który zajął drugi najwyższy wynik spośród sieci sklepów z elektroniką. W wyniku analizy wyróżniono markę za intuicyjny proces zakupowy, począwszy od mechanizmu dodawania produktów do koszyka, a kończąc na dywersyfikacji metod płatności oraz dostawy.

Do tego użytkownicy strony zwrócili uwagę na jasne zasady rejestracji i możliwość jej dokonania na różnych etapach procesu zakupowego. Wygodną opcją jest również możliwość zalogowania się za pomocą konta Facebook lub Google+.

Nie byłoby to możliwe bez czytelnej strony www, która przekazuje klientom najważniejsze informacje w estetyczny i przejrzysty sposób. Formularz zamówienia jest na bieżąco sprawdzany pod kątem prawidłowości wypełnienia, informując użytkownika za pomocą sygnalizacji kolorystycznej o ewentualnych błędach.

Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia. Niezwykle istotne jest to, że wysokie miejsce w rankingu zawdzięczamy nie tylko ocenie ekspertów w branży UX, ale przede wszystkim ocenie samych klientów. Projektowanie pozytywnych doświadczeń, dbałość o przejrzystość ścieżki zakupowej i pozyskiwanie zaufania naszych klientów są dla nas priorytetami, które realizujemy w ujęciu procesowym. Oznacza to naszą ciągłą elastyczność i gotowość do wprowadzania kolejnych modyfikacji. Wszystko po to, aby zapewnić klientowi maksymalny komfort i wygodę – mówi Mariusz Zbadyński, Dyrektor Pionu E-commerce NEONET.

Respondenci oceniający sklep Neonet.pl zwrócili również uwagę na koszyk zakupowy, który łatwo zlokalizować w sklepie. Pokazuje on wszystkie najważniejsze informacje, a po kliknięciu w niego przedstawiane są ceny każdego z produktów, z możliwością zwiększenia ich liczby, podsumowanie z końcową kwotą, a co najważniejsze - możliwość wyboru produktu zaproponowanego przez metodę cross-selling w bardzo nieinwazyjny sposób. Dodatkowo wysoko oceniony został moduł zakładania konta, gdzie pod uwagę brane były: szybki zakup, rejestracja oraz możliwość rejestracji po zakupie jako gość.