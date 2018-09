Wrześniowe premiery w NEONET

Kalendarz premier nowości ze świata gier w NEONET jest mocno zapełniony. Już na początku września gracze mogli cieszyć się jednym z najgłośniejszych tytułów tego roku – grą Marvel’s Spider-Man. Fani wirtualnych przygód Człowieka Pająka musieli czekać na nowy tytuł z tym bohaterem w roli głównej aż 18 lat, czyli od czasów pierwszej konsoli Playstation. Dla starszych graczy będzie to z pewnością nostalgiczny powrót do przeszłości, dla młodych – okazja do odkrycia emocji, za które grę pokochali ich starsi koledzy. Gra trafiła na półki sklepowe i do rąk osób, które zamówiły ją w przedsprzedaży już siódmego września.

Tego samego dnia za kontrolery chwycili wszyscy wyczekujący premiery najnowszej i najpopularniejszej serii gier o koszykówce. Autorzy NBA 2K19 wdrożyli szereg zmian i ulepszeń w stosunku do poprzednich części. Warto zaznaczyć, że jest to dwudziesta, jubileuszowa część serii.

Czternasty września to z kolei data premiery najnowszej część kultowej gry Tomb Raider – Shadow of the Tomb Raider. Akcja gry tym razem ma koncentrować się w nieco mniejszym stopniu na strzelaniu, a zamiast tego gracze zyskają możliwość wykorzystywania otoczenie do konstruowania pułapek. Środowisko, w którym osadzona jest rozgrywka – gęsta dżungla – ma być dla nich nie lada wyzwaniem.

Na koniec września twórcy ze studia EA przygotowali dla graczy wielkie piłkarskie święto. Jeszcze nie opadł kurz po Mundialu, a tymczasem fani piłki nożnej będą mieli okazję, by samodzielnie rozegrać mecze i przeżyć piłkarskie emocje. FIFA 2019 będzie dostępna w sprzedaży 26 września w edycji Champions, a dwa dni później w standardowej wersji.