Kup grę FIFA 19 i wygraj pada!

Sieć sklepów NEONET wystartowała właśnie z ogólnopolską akcją promocyjną gry FIFA 19. W ramach promocji klienci mogą wygrać pada za 1 zł do co setnej sprzedanej gry i co dziesiątej konsoli z grą. Akcja potrwa do 30 września.